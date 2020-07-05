Стюардесса хотела увеличить губы, но её изуродовали так, что пришлось прятать лицо даже от бойфренда

В марте 21-летняя стюардесса Оливия Макканн из Ланкашира, Англия, решилась на очередную бьюти-процедуру. Девушка комплексовала из-за слишком тонких губ и хотела это исправить, пишет Mirror. Ранее она уже прибегала к подобной услуге, но в этот раз всё пошло совсем не по плану.
Фото © Twitter / DailyMirror, dailystar
Косметолог ввела препарат и затем так сильно помассировала губы, что Оливия думала, что те сейчас лопнут. И когда вышла из кабинета, вместо чувственных и немного пухлых губ получила лицо, словно покусанное пчёлами. Однако специалистка заверила её, что всё в порядке.
Мои губы были втрое больше, чем нужно. Когда я вышла в приёмную, чтобы заплатить, люди, сидевшие там в ожидании, когда им тоже увеличат губы, вероятно, смотрели на меня и думали: "О боже!"
Оливия Макканн
Фото © Facebook / Diva Anita Brown
Оливия просто сгорала со стыда. Девушке было настолько неловко, что она не вышла на работу и четыре дня скрывалась от своего парня, боясь, что он её сразу разлюбит.
Фото © Facebook / Talkbackwith Matan Arewa
Теперь британка наконец вернула себе прежний вид и хочет предупредить остальных обращаться только к проверенным специалистам, имеющим диплом о медобразовании.