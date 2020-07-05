Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Стюардесса хотела увеличить губы, но её изуродовали так, что пришлось прятать лицо даже от бойфренда

После процедуры у косметолога девушке было стыдно показываться людям на глаза.

37

Фото © Twitter / DailyMirror, dailystar

В марте 21-летняя стюардесса Оливия Макканн из Ланкашира, Англия, решилась на очередную бьюти-процедуру. Девушка комплексовала из-за слишком тонких губ и хотела это исправить, пишет Mirror. Ранее она уже прибегала к подобной услуге, но в этот раз всё пошло совсем не по плану.

Фото © Twitter / DailyMirror, dailystar

Косметолог ввела препарат и затем так сильно помассировала губы, что Оливия думала, что те сейчас лопнут. И когда вышла из кабинета, вместо чувственных и немного пухлых губ получила лицо, словно покусанное пчёлами. Однако специалистка заверила её, что всё в порядке.

Мои губы были втрое больше, чем нужно. Когда я вышла в приёмную, чтобы заплатить, люди, сидевшие там в ожидании, когда им тоже увеличат губы, вероятно, смотрели на меня и думали: "О боже!"

Оливия Макканн

Фото © Facebook / Diva Anita Brown

Оливия просто сгорала со стыда. Девушке было настолько неловко, что она не вышла на работу и четыре дня скрывалась от своего парня, боясь, что он её сразу разлюбит.

Фото © Facebook / Talkbackwith Matan Arewa

Теперь британка наконец вернула себе прежний вид и хочет предупредить остальных обращаться только к проверенным специалистам, имеющим диплом о медобразовании.

Выбор редакции

Loading...