Девочка погибла через три дня после рождения, когда уставшая мама уснула во время грудного вскармливания

Филиппа и Джеймс Аткинс из городка Рот, Великобритания, привезли свою новорождённую дочку домой, когда ей было всего три дня. Малышка была уже достаточно крепкой, и врачи без проблем отпустили её с новоиспечёнными родителями. Уставшие, супруги выпили по бокалу просекко. Затем, когда пара была в кровати, примерно в полдесятого мама взяла Луну, чтобы покормить её грудью. Но вскоре оба родителя уснули.
Проснувшись четыре часа спустя, Филиппа обнаружила, что Луна "не отвечает". Через 50 минут, когда прибыли медработники, девочка была объявлена мёртвой. Инцидент произошёл в начале мая, но родителям всё ещё очень трудно вспоминать тот роковой вечер.
Я вынашивала Луну девять месяцев и смогла подержать её в руках всего три дня. Я знала свою дочь, и она была очень хорошей. Малышка дала мне силы верить в себя и стремиться сделать мир лучше. Она научила меня, что жизнь слишком коротка и драгоценна! Теперь ради неё мы обязаны наполнить этот мир музыкой и радостью
Филиппа Аткинс
Первой версией врачей о смерти девочки было удушение: мама во сне могла просто перекрыть дыхательные пути младенца, однако этот вариант не подтвердился. Узнать, почему именно скончалась маленькая Луна, так и не удалось. Даже вскрытие не дало нужных ответов. Следователь Грэм Хьюз, который вёл дело Аткинс, на слушании заявил, что ему "остаётся только передать соболезнования семье Луны", пишет Daily Mail.