Девочка погибла через три дня после рождения, когда уставшая мама уснула во время грудного вскармливания

Я вынашивала Луну девять месяцев и смогла подержать её в руках всего три дня. Я знала свою дочь, и она была очень хорошей. Малышка дала мне силы верить в себя и стремиться сделать мир лучше. Она научила меня, что жизнь слишком коротка и драгоценна! Теперь ради неё мы обязаны наполнить этот мир музыкой и радостью

Филиппа Аткинс