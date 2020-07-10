Бодибилдер умер через два дня после победы, и люди узнали, благодаря чему он добился таких успехов

Себастьян Какол 12 лет жил в Кардиффе, Уэльс, где работал швейцаром в баре. Однако многие знали его как успешного бодибилдера. В ноябре 2019 года культурист выиграл соревнования, получив заветный титул "Мистер Великобритания". А через два дня его нашли мёртвым. Сосед услышал странные звуки, доносящиеся из квартиры мужчины, и вызвал полицию, но было уже поздно.
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Теперь опубликовали результаты вскрытия, которые, по словам коронера, оказались весьма "необычными". Выяснилось, что бодибилдер принимал женские гормоны: один из препаратов используется для лечения бесплодия, другой — для коррекции груди, пишет Daily Mail. Таким образом культурист хотел нарастить мышечную массу перед соревнованиями.
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Однако не это погубило спортсмена родом из Польши. Себастьян Какол скончался после празднования долгожданной победы из-за злоупотребления наркотиками. Причиной смерти стала передозировка кокаина.