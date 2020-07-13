Появилось видео жуткой аварии под Тамбовом, в которой насмерть разбился мотоблогер Diablo R1

24 июня всех поклонников мотоспорта настигла страшная новость — разбился популярный блогер Александр Diablo R1. Он двигался по трассе Тамбов — Волгоград, когда решил обогнать грузовик. Во время манёвра парень не заметил фуру и, выехав на встречную полосу, столкнулся с ней на высокой скорости. Александра спасти не удалось. Видео с аварией появилось в паблике "Русские дороги" и стало активно распространяться в соцсетях, вызывая вопросы у фанатов.

Дело в том, что, хоть Александр и попал в ДТП, оно было у него не первым и мотоциклист прекрасно знал, как выйти из любой ситуации. Парень любил гонять на огромной скорости, но опыт позволял ему оставаться по большей степени невредимым. Поэтому пользователи Сети были уверены, что авария случилась по какой-то причине, о которой пока не известно.

Фото © Instagram / diablo__r1

Но новое видео показало, что никаких препятствий на дороге не было и Александру не нужно было ничего объезжать. Видимо, в смерти мотоблогера действительно были виноваты большая скорость и опрометчивость парня. Ведь недаром его друг заметил, комментируя трагедию:

Фото © Instagram / diablo__r1