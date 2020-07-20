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Полиция выложила фото осуждённых, которых было не узнать после двух лет употребления наркотиков

Не секрет, что наркотики способны разрушить жизнь человека, а в придачу — судьбы его близких. Но часто представления людей о наркопотребителях ограничиваются клишированными образами из фильмов. Но недавно полиция Австралии показала фото двух драгдилеров, которые не гнушались своим же товаром. Их "преображение" — очередное доказательство вреда веществ.

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Фото © Facebook / Rhys Watkins

В конце весны патрульные Порт-Роуда, Австралия, решили проверить документы у подозрительной парочки. При досмотре у 33-летнего Риса Уоткинса и 39-летней Рейчел Хейвуд в карманах нашли пакетики с героином и кокаином. Задержанных сразу доставили в отделение полиции. На допросе преступники признались, что работают дилерами и шли на встречу с клиентом, когда их поймали.

Фото © Facebook / Rachael Heywood

Но больше всего полицейские удивились, когда в ходе расследования они нашли старые фотографии. Всего за пару лет австралийцы постарели так, что невозможно поверить, что на снимках действительно одни и те же люди. И если метаморфозы женщины впечатляют не так сильно, то внешность Риса Уоткинса претерпела действительно страшные изменения.

Фото © Facebook / Rhys Watkins

В июле прошло последнее заседание по делу дилеров. За хранение и сбыт наркотических веществ подельников осудили на три года тюремного заключения, пишет The Sun. Женщина-детектив, которая вела их дело, результатом довольна.

Приговоры, вынесенные этим двоим, должны стать предупреждением для других драгдилеров. Мы всегда настороже и будем их арестовывать, доводя дела до суда

Сара Тигг

Детектив

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