Полиция выложила фото осуждённых, которых было не узнать после двух лет употребления наркотиков

В конце весны патрульные Порт-Роуда, Австралия, решили проверить документы у подозрительной парочки. При досмотре у 33-летнего Риса Уоткинса и 39-летней Рейчел Хейвуд в карманах нашли пакетики с героином и кокаином. Задержанных сразу доставили в отделение полиции. На допросе преступники признались, что работают дилерами и шли на встречу с клиентом, когда их поймали.

Фото © Facebook / Rachael Heywood

Но больше всего полицейские удивились, когда в ходе расследования они нашли старые фотографии. Всего за пару лет австралийцы постарели так, что невозможно поверить, что на снимках действительно одни и те же люди. И если метаморфозы женщины впечатляют не так сильно, то внешность Риса Уоткинса претерпела действительно страшные изменения.

Фото © Facebook / Rhys Watkins

В июле прошло последнее заседание по делу дилеров. За хранение и сбыт наркотических веществ подельников осудили на три года тюремного заключения, пишет The Sun. Женщина-детектив, которая вела их дело, результатом довольна.