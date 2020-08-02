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Лицо девушки покрылось зудящими пятнами после одного поцелуя, который обернулся серьёзной проблемой

34-летняя Эйми Годден заболела псориазом в 14 лет, но он никогда не доставлял ей больших проблем. Однако один поцелуй в новогоднюю ночь запустил в её организме такие процессы, что сейчас девушка покрылась непроходящими пятнами по всему телу.

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Фото © Twitter / dailystar

Эйми из Кента, Великобритания, заболела лёгкой формой псориаза, когда ей было 14 лет. Тогда на теле девочки появилось всего несколько пятен, которые она легко прятала под одеждой. И они её не особо беспокоили до 2018 года, когда у девушки произошла ужасная вспышка. Причём при весьма романтичных обстоятельствах.

Невероятно, но она была вызвана новогодним поцелуем кое с кем, у кого был тонзиллит, о чём я, конечно, не знала. Мало того что я подхватила вирус, так вскоре у меня на лбу, щеках и груди начали появляться красные пятна. Вскоре раздражение покрывало уже все мои руки, бёдра и спину

Эйми Годден

Фото © Twitter / ScottishSun

Когда девушка пришла к врачу, он с ходу диагностировал ей псориаз, который был вызван именно тонзиллитом. Но это была не самая страшная новость. Оказалось, никаких стопроцентно действенных лекарств, которые избавили бы британку от напасти, просто не существует.

Я вернулась домой и выходить обратно уже не хотела. Никаких встреч с друзьями и зеркал. Лично я не могла рассказать о случившемся друзьям и семье, поэтому решила сделать об этом пост в "Инстаграме"

Эйми Годден

Фото © Twitter / dailystar

Но пост девушки случайно стал вирусным. Тогда реакция совершенно незнакомых людей сильно помогла Эйми. Хотя на улице в неё тыкали пальцем, в Сети всё было иначе. Оказалось, честность девушки была нужна не только ей самой, но и людям, которые столкнулись с такой же проблемой, как она.

Фото © Twitter / YahooNewsAU

И хотя девушка приняла своё состояние, лучше оно не стало. По словам Эйми, кожа всё ещё постоянно чешется и болит. Настолько, что даже обычная одежда вызывает неприятные ощущения, пишет Daily Star. Но девушка уже нашла свои методы борьбы с напастью.

Солнечный свет, здоровая сбалансированная диета и отказ от алкоголя — всё это помогает мне справиться. Но вспышки происходят иногда сами по себе

Эйми Годден

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