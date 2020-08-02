Лицо девушки покрылось зудящими пятнами после одного поцелуя, который обернулся серьёзной проблемой

Эйми из Кента, Великобритания, заболела лёгкой формой псориаза, когда ей было 14 лет. Тогда на теле девочки появилось всего несколько пятен, которые она легко прятала под одеждой. И они её не особо беспокоили до 2018 года, когда у девушки произошла ужасная вспышка. Причём при весьма романтичных обстоятельствах.

Невероятно, но она была вызвана новогодним поцелуем кое с кем, у кого был тонзиллит, о чём я, конечно, не знала. Мало того что я подхватила вирус, так вскоре у меня на лбу, щеках и груди начали появляться красные пятна. Вскоре раздражение покрывало уже все мои руки, бёдра и спину Эйми Годден

Фото © Twitter / ScottishSun

Когда девушка пришла к врачу, он с ходу диагностировал ей псориаз, который был вызван именно тонзиллитом. Но это была не самая страшная новость. Оказалось, никаких стопроцентно действенных лекарств, которые избавили бы британку от напасти, просто не существует.

Я вернулась домой и выходить обратно уже не хотела. Никаких встреч с друзьями и зеркал. Лично я не могла рассказать о случившемся друзьям и семье, поэтому решила сделать об этом пост в "Инстаграме" Эйми Годден

Фото © Twitter / dailystar

Но пост девушки случайно стал вирусным. Тогда реакция совершенно незнакомых людей сильно помогла Эйми. Хотя на улице в неё тыкали пальцем, в Сети всё было иначе. Оказалось, честность девушки была нужна не только ей самой, но и людям, которые столкнулись с такой же проблемой, как она.

Фото © Twitter / YahooNewsAU

И хотя девушка приняла своё состояние, лучше оно не стало. По словам Эйми, кожа всё ещё постоянно чешется и болит. Настолько, что даже обычная одежда вызывает неприятные ощущения, пишет Daily Star. Но девушка уже нашла свои методы борьбы с напастью.