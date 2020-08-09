На ком женятся маньяки и серийные убийцы: 7 женщин, ответивших "да" через тюремную решётку

Елена Ткач

Кадр из видео Youtube / НТВ

Серийный маньяк Сергей Ткач, убивший 32 человека, отбывая пожизненный срок в Житомире, Украина, женился на 24-летней девушке из Ярославля. Россиянка увидела маньяка по телевизору и, как она сама объясняет, "её перемкнуло". Елена Булкина долго искала контакт и в 2014 году попала к нему на свидание. Там же он сделал ей предложение, и она согласилась. Вскоре Елена Ткач родила дочь. Сейчас она вдова. Сергей Ткач умер в тюрьме. Ребёнка теперь воспитывают родители Елены, а где она сама — неизвестно.

Наталья Пичушкина

Фото © Wikimedia Commons

"Увидела мужика по телевизору, стало интересно. Сказали, что убил человека, ну убил и убил", — рассуждает Наталья Пичушкина в интервью одному из федеральных каналов. В 2014 году эта женщина бросила семью и согласилась выйти замуж за Александра Пичушкина, известного как битцевский маньяк. Он убил 49 человек. После того как журналисты узнали о помолвке Натальи и заключённого, осуждённого на пожизненное, свадьбу пришлось отложить. Женщина уверяет, что руководство колонии делает всё, чтобы этого не произошло. Впрочем, это не помешало ей взять фамилию возлюбленного.

Дорин Лиой

Фото © Usa.gov / prisons

Маньяк-сатанист, убивший 13 человек, Ричард Рамирес в 1996 году женился на одной из своих поклонниц (существуют целые клубы невест маньяков и серийных убийц) Дорин Лиой. Свадьба прошла прямо в камере, но сразу после этого отношения между молодожёнами разладились. Рамирес часто вёл себя неадекватно во время свиданий, и вскоре ему запретили общаться с кем-либо.

Кэрол Энном Бун

Фото © Usa.gov / prisons

Тед Банди — фигура одиозная даже по меркам криминального мира. Этот человек убил по меньшей мере 26 девушек, но считается, что жертв было больше сотни. Во время судебного процесса над ним вся Америка буквально жила его историей. Он водил за нос правосудие, несколько раз сбегал и раздавал интервью. Своей харизмой и умением говорить он привлекал нездоровое внимание странных женщин. Одна из них — Кэрол Энном Бун. Они объявили себя мужем и женой прямо во время одного из заседаний суда, где слушалось его дело.

Вероника Комптон и Кристина Кизука

Фото © Usa.gov / prisons

Комптон была писательницей и увлеклась историей хиллсайдских душителей (Кеннет Бьянки и Анджело Буоно убили по меньшей мере 12 женщин), когда тех уже арестовали. Она втёрлась в доверие к Бьянки, и вскоре у них завязались отношения. И хоть до свадьбы дело не дошло, Вероника считала себя женой Кеннета. Она даже пыталась помочь сфабриковать доказательства его невиновности, за что также поплатилась свободой. Анджело Буоно также завёл себе женщину, находясь в тюрьме. В него влюбилась многодетная мать-одиночка Кристина Кизука. Впоследствии она вышла замуж за убийцу в 1996 году и стала вдовой в 2002-м.

Эфтон Бартон

Фото © Usa.gov / prisons