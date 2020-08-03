В Сети решили спасти девушку-курьера, которая развозит заказы с двумя детьми, пока не узнали правду

Вчера по русскоязычному сегменту Twitter разошёлся твит, который вряд ли кого-то может оставить равнодушным. На фотографии, сделанной в вагоне московского метро, — девушка с рюкзаком Delivery Club за плечами, а на груди — слинг с грудным ребёнком. Мало того, правой рукой девушка держит ещё одну малышку чуть постарше.

В метро, доставка, с двумя детьми, один младенец... В принципе, правильным решением было бы поставить федеральное правительство в полном составе к стенке. Кстати, ситуация в стране решительно бы улучшилась network_rus

Фото © Twitter / network_rus

В обсуждениях под твитом большинство поддержало автора поста, однако среди комментаторов нашлись и те, кто с ним был категорически не согласен. По их мнению, ответственность за воспитание ребёнка лежит полностью на родителях. А если девушка решила завести детей, ей следовало бы подумать над тем, как она будет зарабатывать деньги. К тому же любой труд — это дело весьма благородное, и девушку нужно похвалить.

Нормальная девчонка, работает, чтобы прокормить детей. Не попрошайничает. Работает б***д! Почему рожала? А вы её историю знаете? Может, муж сбежал/погиб и т.п.? Она детей в ДД не сдала... network_rus

Но, как оказалось, история девушки была известна. Её зовут Лада Королёва, и ей всего 19 лет. Год назад девушку заметили на улицах Ростова-на-Дону в форме "Яндекс.Еды" с коляской в руках. Снимок тогда произвёл точно такое же впечатление, но в итоге оказалось, что девушка "одержима" реалити-шоу и, похоже, сделала передачу из своей жизни.

Вот на это и был расчёт у Лады Королёвой. Она мошенница, работает на жалость Capog526

Фото © Twitter / Capog526

После всеобщей популярности девушка даже смогла перебраться в Москву, но, видимо, амплуа курьерши за ней закрепилось. Узнав правду, пользователи Сети пришли к выводу, что люди, как Лада, — общая проблема. Ведь, узнав о таких аферах, люди будут относиться как к обманщикам ко всем, кто попал в трудную ситуацию и нуждается в помощи.

После таких разоблачений люди, действительно попавшие в трудную жизненную ситуацию, никогда не вызовут сочувствия. И это страшно, что даже детей никто не щадит mirracherry

Только вот на что она рассчитывала, сама себя просто опозорила на всю страну AvdeevGlebb

Фото © Instagram / lova_angela1206

Сама же Лада от своего образа не отказывается. Девушка активно ведёт свои соцсети, в которых рассказывает об успехах её малышей и тяжёлой жизни мамы-курьера.