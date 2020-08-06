Девушка, признанная мёртвой, объявилась у себя дома спустя неделю после похорон

27 июля полицейские города Газиабад обнаружили чемодан, внутри которого лежало тело молодой девушки. С помощью соцсетей власти попытались установить личность жертвы. На опознание приехала женщина из Алигарха и опознала в ней свою дочь Варижу. Через два дня семья провела похороны, но, к счастью, история на этом не закончилась. Через неделю индианка "воскресла" и рассказала, что с ней произошло.

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Оказалось, когда 23 июля Варижа убежала из дома, она уехала в соседний город Ноида, в котором она ранее работала в компании, занимающейся производством электрооборудования. Вернувшись из Алигарха, беглянка сразу отправилась в отделение полиции, чтобы рассказать, как с ней обращалась семья её супруга. По её словам, муж Амир Хан и его родители избивали её из-за приданого, что и вынудило девушку бросить всё и скрываться.

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С мужа, свёкра и свекрови Варижи сняли ранее выдвинутые обвинения в убийстве, однако из тюрьмы не выпустили. Преступники будут отбывать срок за избиение и унижение невестки. Сейчас же полиция Индии снова пытается выяснить личности девушки, тело которой нашли в чемодане, пишет Hindustan Times.