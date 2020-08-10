Растяжки на груди оказались первым признаком рака у матери, которая даже не обращала на них внимания

42-летняя Демельза Джефферис из городка Плимут, Англия, как и любая женщина, вряд ли могла представить, что именно ей придётся столкнуться со страшным диагнозом. Самым пугающим для женщины стало то, что ещё задолго до подтверждения болезни она могла сама распознать растущую внутри опухоль благодаря одному простому, но малоизвестному признаку.

Фото © Instagram / demelzajefferis78

У женщины в последнее время появились растяжки на груди, но Демельза списывала это на то, что она кормит ребёнка. Однако один случай в начале карантина заставил её посмотреть на проблему с новой стороны.

Когда только начиналась самоизоляция, я беспокоилась, что теперь мне не сходить на депиляцию подмышек. Я вышла из душа и поняла: боже мой, <...> мне нужно поискать восковые полоски. Я подняла левую руку, <...> посмотрела в зеркало и подумала: ой, что это? До того момента я всегда была уверена, что это просто растяжка на груди, ведь у меня есть маленькие дети. Но сейчас мне это совсем не нравилось Демельза Джефферис

Демельза ещё несколько десятков раз поднимала и опускала руку. Растяжки каждый раз становились видны. Посоветовавшись с мужем, женщина решила: тут что-то точно не так.

Фото © Instagram / demelzajefferis78

Британка обратилась к онкологу, который уже через пару недель поставил ей диагноз. И 18 мая пациентка легла на операционный стол для удаления злокачественного образования в груди. А в конце июля у Демельзы был последний сеанс радиотерапии, так что сейчас она может смело говорить, что победила рак. Правда, у женщины другие планы: она хочет, чтобы как можно больше женщин узнало об этом редком признаке рака, ведь не всем так повезёт, как ей, пишет Daily Star.