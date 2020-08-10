"Он садист и извращенец". Бывшая клиентка обвинила звезду "Что? Где? Когда?" в изнасиловании

Обвинения в отношении 64-летнего заслуженного юриста России и "хранителя традиций" клуба "Что? Где? Когда?" выдвинула пользовательница "Фейсбука" Елена Радаева. Женщина рассказала у себя на странице, что в далёком 2011 году она обратилась к Михаилу Барщевскому, так как ей грозила тюрьма. Однако в ответ на мольбы о помощи подверглась насилию.

Фото © ТАСС / Александр Щербак, Facebook / Елена Радаева

В 2011 году меня принудил к мерзкому сексу и изнасиловал известный в нашей стране адвокат и полномочный представитель в высших судебных инстанциях Правительства России Барщевский Михаил Юрьевич. Я обратилась к нему, так как против меня готовилось к возбуждению незаконное уголовное дело в связи с моим бизнесом и мне грозило до 10 лет тюрьмы. Он воспользовался моим отчаянием и принудил меня к сексу с ним Елена Радаева

Фото © Facebook / Елена Радаева

По словам Елены, юрист жестоко обошёлся с ней, к тому же рассказывал о "сотнях" других девушек, которые также стали его жертвами. Пользовательница отметила, что, когда она бросила "хранителя традиций", тот поспособствовал возбуждению уголовного дела против неё, которое длилось четыре года. Радаева заявила, что "прошла все круги ада", потеряла "двухкомнатную квартиру в Москве" и "многомиллионный контракт".

Он садист и извращенец. Причинял во время секса мне сильную боль. Заставил заниматься неприемлемыми для меня видами секса. Что было для меня абсолютно недопустимо и привело в дальнейшем к попытке суицида и депрессии, от которой я лечилась 6 лет. Он принуждал меня к групповому сексу. Рассказывал о сотнях девушек, которых он также принудил и заставлял делать мерзкие вещи Елена Радаева

Елена Радаева указала, что в качестве доказательства у неё якобы имеется переписка с дочерью Барщевского Наталией, и заявила о готовности пройти детектор лжи. Однако сам юрист прокомментировал ситуацию и сообщил, что два года назад женщина уже подавала заявление в прокуратуру, но после расследования ей "отказали в возбуждении уголовного дела за отсутствием самого факта", пишет "360". К тому же, по словам "хранителя традиций", женщина — "реальная сумасшедшая".