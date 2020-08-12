Финалистка "Холостяка", которая потеряла девственность в 13 лет, рассказала о травмирующем опыте

Напомню, что в 13 лет меня лишили девственности, а это оказался на тот момент мой будущий муж! Это такая больная история, но я её описываю в книге. А потом мне пришлось воспитывать любовь к себе, ведь муж меня унижал, я стояла на коленях и вымаливала прощение. После этих больных отношений мне надо было понять, как жить дальше... Уход от него был побегом из золотой клетки

Лиза Адаменко