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Финалистка "Холостяка", которая потеряла девственность в 13 лет, рассказала о травмирующем опыте

История расставания модели и финалистки шоу "Холостяк" Лизы Адаменко с мужем Валентином оказалась громкой и болезненной. Теперь девушка в подробностях рассказала, что ей пришлось пережить в отношениях и как она справилась с печальным опытом. Она призналась, что у неё никогда не было здоровых отношений.

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Фото © Instagram / lizaadamenko_

По словам Лизы, она росла избалованным ребёнком, которому родители прощали всё. В 13 лет она встретила своего будущего мужа, тот был намного старше девушки и "напоминал ей образ папы". Валентин принялся красиво ухаживать и проявлять заботу. Однако противоречивое знакомство обернулась кошмаром, из которого модели пришлось бежать.

Напомню, что в 13 лет меня лишили девственности, а это оказался на тот момент мой будущий муж! Это такая больная история, но я её описываю в книге. А потом мне пришлось воспитывать любовь к себе, ведь муж меня унижал, я стояла на коленях и вымаливала прощение. После этих больных отношений мне надо было понять, как жить дальше... Уход от него был побегом из золотой клетки

Лиза Адаменко

Фото © Instagram / lizaadamenko_

Но мужчина не собирался так просто отпускать свою юную возлюбленную. Дело дошло до суда, но выиграть его несовершеннолетней Лизе, избитой мужем, так и не удалось, ведь Валентину "помогали дорогие адвокаты". Сейчас девушка рада, что она не родила от бывшего супруга ребёнка, на чём тот активно настаивал.

Валентин ещё долго преследовал меня: украл паспорт перед отлётом в США, довёл папу до нервного срыва: у него отказала правая сторона тела. Мой экс-муж был тираном и принёс кусочек ада в нашу жизнь. В тот период им управляли наркотики. Да и я, признаюсь, употребляла вместе с ним...

Лиза Адаменко

Фото © Instagram / lizaadamenko_

Лиза рассказала изданию Starhit, что никогда не любила бывшего мужа. Но, даже расставшись с "тираном и абьюзером", не могла построить здоровые отношения, продолжая испытывать комплекс жертвы. Новый бойфренд модели тоже поднял на неё руку.

Парень тогда сказал мне: "Ты первая женщина, на кого я поднял руку". Да, я тот ещё провокатор, но считаю, что настоящий мужчина никогда не ударит женщину. Ещё не зажила моя травма, нанесённая мужем, поэтому я снова сбежала от очередных больных отношений

Лиза Адаменко

Фото © Instagram / lizaadamenko_

Сейчас Лиза не состоит в отношениях, хотя и признаётся, что испытывает симпатию к одному человеку. Она учится любить себя и написала книгу "Закрыла", которая поможет поклонникам взглянуть на девушку с другой стороны.

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Девушка пытается развестись с супругом, но при разрыве возникли новые проблемы.

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