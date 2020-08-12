Финалистка "Холостяка", которая потеряла девственность в 13 лет, рассказала о травмирующем опыте

По словам Лизы, она росла избалованным ребёнком, которому родители прощали всё. В 13 лет она встретила своего будущего мужа, тот был намного старше девушки и "напоминал ей образ папы". Валентин принялся красиво ухаживать и проявлять заботу. Однако противоречивое знакомство обернулась кошмаром, из которого модели пришлось бежать.
Напомню, что в 13 лет меня лишили девственности, а это оказался на тот момент мой будущий муж! Это такая больная история, но я её описываю в книге. А потом мне пришлось воспитывать любовь к себе, ведь муж меня унижал, я стояла на коленях и вымаливала прощение. После этих больных отношений мне надо было понять, как жить дальше... Уход от него был побегом из золотой клетки
Лиза Адаменко
Но мужчина не собирался так просто отпускать свою юную возлюбленную. Дело дошло до суда, но выиграть его несовершеннолетней Лизе, избитой мужем, так и не удалось, ведь Валентину "помогали дорогие адвокаты". Сейчас девушка рада, что она не родила от бывшего супруга ребёнка, на чём тот активно настаивал.
Валентин ещё долго преследовал меня: украл паспорт перед отлётом в США, довёл папу до нервного срыва: у него отказала правая сторона тела. Мой экс-муж был тираном и принёс кусочек ада в нашу жизнь. В тот период им управляли наркотики. Да и я, признаюсь, употребляла вместе с ним...
Лиза Адаменко
Лиза рассказала изданию Starhit, что никогда не любила бывшего мужа. Но, даже расставшись с "тираном и абьюзером", не могла построить здоровые отношения, продолжая испытывать комплекс жертвы. Новый бойфренд модели тоже поднял на неё руку.
Парень тогда сказал мне: "Ты первая женщина, на кого я поднял руку". Да, я тот ещё провокатор, но считаю, что настоящий мужчина никогда не ударит женщину. Ещё не зажила моя травма, нанесённая мужем, поэтому я снова сбежала от очередных больных отношений
Лиза Адаменко
Сейчас Лиза не состоит в отношениях, хотя и признаётся, что испытывает симпатию к одному человеку. Она учится любить себя и написала книгу "Закрыла", которая поможет поклонникам взглянуть на девушку с другой стороны.