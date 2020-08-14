Педагог начальной школы вела онлайн-урок, когда на глазах одной из учениц застрелили её маму

Учительница из Индиантауна, США, вела обычный онлайн-урок для класса начальной школы. Но вдруг она заметила, как у одной из учениц, имя которой не сообщается, на заднем плане ругаются родители. Спустя время пара куда-то ушла, но затем преподавательница стала свидетелем реакции десятилетней девочки на стрельбу. В этот момент её мать убивали.

Стрелял Дональд Дж. Уильямс. Его в тот же день взяли под стражу по обвинению в убийстве 32-летней Марибель Росадо-Моралес, а также других тяжких преступлениях. По версии следствия, убийца и жертва встречались, а инцидент произошёл после их ссоры. Доказательств для обвинения достаточно — чего стоит одна запись онлайн-урока, пишет NBC News .

Учительница сказала, что слышала шум и ненормативную лексику. Она поняла, что произошла какая-то домашняя ссора. Но дочь жертвы оставалась онлайн. В один момент девочка отключила микрофон, чтобы никто не услышал, что происходит, и закрыла уши руками. Через секунду она вышла из сети. Нам известно, что пуля попала в компьютер

Позже следователям удалось выяснить, что Уильямс расспрашивал Моралес по поводу её переписок в Facebook. Но, по словам преступника, женщина начала улыбаться ему в лицо, тогда он пришёл в ярость и несколько раз выстрелил в неё.

Жертве было 32 года, она воспитывала четверых детей. Сейчас на сайте GoFundMe создана благотворительная кампания для семьи погибшей, которая собрала уже 11 650 долларов (860 тыс. рублей).