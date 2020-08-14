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Девушка впала в кому и умерла через 4 дня из-за того, что смешала два моющих средства во время уборки

Мама погибшей хочет предупредить других, чтобы они случайно не повторили ошибку её дочери.

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Фото © Twitter / dailystar

34-летняя Селия Сеймур из Фелтема, Англия, ждала в гости своего друга Пита Сефери — хозяина автомойки, на которой она работала. Мужчина сказал, что заедет через пять минут, а британка решила воспользоваться временем и немного убрать ванную комнату. Когда Питер вошёл в дом, он почувствовал странный сильный запах, поэтому разговор они решили продолжить на улице.

Фото © Twitter / dailystar

Внезапно Селия начала задыхаться и из последних сил попросила Питера вызвать скорую. В ожидании медиков испугавшийся мужчина попытался сделать подруге искусственное дыхание, пишет Daily Mail. Вскоре её доставили в больницу и поместили в искусственную кому, но через четыре дня девушка скончалась.

Мать Селии рассказала, что во время уборки девушка добавила к отбеливателю, предположительно, средство для чистки унитаза. Вещества вступили в реакцию, в результате которой образовался газ, вызвавший у девушки тяжёлый приступ астмы. Убитая горем женщина призвала других быть крайне осторожными и ни в коем случае не смешивать чистящие средства. Хозяин автомойки после смерти девушки переименовал компанию в её честь.

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Теперь бывшей наркозависимой не терпится наверстать всё, что она упустила в жизни.

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