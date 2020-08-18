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Россиянку подозревают в убийстве сына-инвалида, которого она родила в браке с британским фотографом

По словам соседей, женщина занималась мальчиком одна. Ребенок требовал много внимания и ухода, однако его мама не получала никакой помощи.

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Фото © Facebook / Olga Freeman

Известный фотограф Дин Фриман, работавший с такими звёздами, как Брэдли Купер, Дэвид Бэкхем и Spice Girls, женился на Ольге родом из России около десяти лет назад. У пары родился сын, однако мальчик оказался тяжело болен и впоследствии был вынужден передвигаться в инвалидной коляске, пишет Daily Mail.

Фото © Facebook / Olga Freeman

Несколько лет назад брак пары распался. Ребёнок остался с мамой, а отец периодически его навещал. Пока не произошла трагедия, в которой сейчас обвиняют Ольгу. Тело десятилетнего мальчика нашли в квартире в Лондоне, после того как, по словам одного из соседей, ночью он услышал детский крик. Впрочем, по рассказам других, у мальчика были проблемы с речью, он часто издавал подобные звуки и нередко выходил из себя. Ольга же в последнее время выглядела истощённой и уставшей.

Фото © Facebook / Olga Freeman

В момент гибели сына Дин находился в Испании. Сейчас он расстроен, шокирован и опустошён. "Дилан был красивым, умным, любознательным и артистичным ребёнком, который любил путешествовать, посещать художественные галереи и плавать. Мы вместе много путешествовали, провели незабываемые моменты в Бразилии, Франции и Испании. Я никак не могу осознать, что его больше нет", — рассказал фотограф. Ольге Фриман вскоре предстоит предстать перед судом.

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Женщину приговорили к пожизненному заключению.

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