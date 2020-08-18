Россиянку подозревают в убийстве сына-инвалида, которого она родила в браке с британским фотографом

Известный фотограф Дин Фриман, работавший с такими звёздами, как Брэдли Купер, Дэвид Бэкхем и Spice Girls, женился на Ольге родом из России около десяти лет назад. У пары родился сын, однако мальчик оказался тяжело болен и впоследствии был вынужден передвигаться в инвалидной коляске, пишет Daily Mail .

Несколько лет назад брак пары распался. Ребёнок остался с мамой, а отец периодически его навещал. Пока не произошла трагедия, в которой сейчас обвиняют Ольгу. Тело десятилетнего мальчика нашли в квартире в Лондоне, после того как, по словам одного из соседей, ночью он услышал детский крик. Впрочем, по рассказам других, у мальчика были проблемы с речью, он часто издавал подобные звуки и нередко выходил из себя. Ольга же в последнее время выглядела истощённой и уставшей.