LIFE вспомнил самые масштабные протесты за последнее время и нашёл фотографии с места событий, на которые тяжело даже смотреть. Задача — понять, какой из протестов изображён на снимках.
Перемен требовали их сердца. Определите самые масштабные протесты по этим фото с места событий
В Минске уже больше недели не утихают протесты после того, как состоялись выборы президента. По данным ЦИК Белоруссии, Александр Лукашенко набрал 80% голосов. Однако граждане посчитали, что данные были сфальсифицированы, и требуют перевыборов. К сожалению, протесты нельзя назвать мирными, порой они шокируют своей жестокостью. И, как ни печально осознавать, это далеко не первый случай, когда общественные волнения и реакция правоохранительных служб выходят из-под контроля. Везде схожая картина, от которой сжимается сердце.
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Фото © ТАСС / Федосенко Наталия
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