Охотники за русской историей. Как шпионы Ватикана вывезли из СССР тысячи ценных книг и икон

Как католикам удалось провести шпионскую операцию Librorum для того, чтобы лишить знаний русских и напрочь вычеркнуть из их памяти наследие славян.

После государственного переворота 1918 года враги России оживились. Англосаксы решили, что "России больше нет", великую империю можно разобрать на части и успешно "утилизировать". Граничащие с Россией страны решили взять реванш за прошлые обиды и поживиться территорией. А Ватикан, увидев, что новая власть большевиков ненавидит православную церковь, замыслил совершить то, чего не удавалось сделать на протяжении тысячи лет, — занять её место.

Кто владеет информацией — владеет миром

Идея продвинуться на Восток и вытеснить с континента православие возникла сразу, едва латиняне откололись от ортодоксов в IX веке. Власть и деньги — вот что значили для Ватикана новые территории. Известно, что в XIII веке католические монахи как минимум дважды снаряжали экспедиции, чтобы "крестить Сибирь". И только кровожадность и непримиримость к чужакам местных народов хранили таёжный край от латинян.

В XV веке стараниями агентов Ватикана пала Византия. Нашёптывания иезуитов об исключительности окраинных народов не прошли даром: сначала произошёл "марш суверенитетов", а позже ослабленную империю уничтожили турки. В XVII веке папа Григорий XV велел организовать конгрегацию "Пропаганда веры", одним из подразделений которой стал отдел по делам восточных церквей.

Папа Григорий XV. Фото © Wikipedia

Главным делом конгрегации стали пропаганда католичества и борьба с противниками Ватикана — с другими христианскими церквями и государствами, которые не приемлют папство. Основными направлениями стали Россия, Кавказ и Восток. Цель была глобальной — с помощью шпионажа держать контроль над всем миром. Все документы, которые удавалось добыть шпионам-иезуитам, хранились в секретном архиве Ватикана. А все исторические книги, философские трактаты, рукописи и свитки поступали в ватиканскую библиотеку.

Католикам удалось создать уникальную шпионскую организацию. Из каждой страны, где были католики (Индия и Персия, Южная Америка и Африка, Китай и Австралия), информация ручейками стекалась к папе. И вскоре авторитет Ватикана вырос настолько, что он начал оказывать влияние на политику стран, планировал подрывные акции в отношении других церквей и отдельных монархов, свергал неугодных лидеров и приводил к власти своих марионеток.

Конгрегация "Пропаганда веры" стала штабом, где разрабатывались операции по внедрению в Московское государство и РПЦ. Известно, что шпионы Ватикана были при дворе царя Алексея Михайловича, а однажды шпион католиков Паисий Лигарид едва не занял патриарший престол.

Атаки на Россию не прекращались до XIX века, но вплоть до падения династии Романовых страна была защищена законами, строго ограничивающими деятельность латинян на её территории. Поэтому нет ничего удивительного, что Священный альянс — так со временем стали называть секретную службу Ватикана — не без удовольствия принял весть о расстреле царской семьи и сразу предпринял очередную попытку захвата территории.

Фото © ТАСС / Ватиканская жандармерия

Внедрение

Ватикан не просто поддерживал отношения с большевиками, но и наряду с Германией выдавал кредиты: в 1922 году был выделен кредит в 10,5 миллиона долларов, что по современному курсу равняется примерно 200–250 миллионам долларов, а затем выдал ещё примерно 80–90 миллионов долларов. Согласитесь, неплохая поддержка для государства, где рушат храмы и убивают священников, в том числе и католических.

Одновременно с первым кредитом в Красную Россию выехало 30 папских агентов. Они рассыпались по стране, собирая информацию для престола. Дипломаты Ватикана с переговорами вышли на Ленина. Однако ситуация оптимизма не внушала. В 1923 году католический епископ Ян Цепляк был приговорён к заключению на десять лет, а епископа Константина Будкевича расстреляли. Католические приходы закрывались. К 1924 году в Красной России на свободе остался один католический епископ — падре Церр в Тирасполе.

Ян Цепляк и Константин Будкевич. Фото © Wikipedia

В декабре 1924 года папа Пий XI публично осудил большевиков, однако тайные переговоры продолжились. Католики решили, что сумеют додавить большевиков и те признают их церковь. В ход шло всё: угрозы экономической блокады и дипломатическое давление, но ничего не помогало.

Тогда было решено пойти другим путём и создать на территории СССР подпольную сеть священников — агентов Ватикана. Лидером подполья решили сделать священника ордена ассумпционистов Эжена Невё, который жил в России 20 лет и тоже верил, что настал момент истины.

— Вплоть до отречения Николая II двери России были закрыты на семь замков для католического апостолата, — писал он. — Паспортная система и целый арсенал драконовских правил, соблюдение которых было поставлено под надзор полиции, делали практически невозможной деятельность. Сейчас эти двери должны открыться.

"Подпольщики"

Чтобы Невё мог возглавить католиков, в Россию выехал французский епископ — иезуит Мишель д’Эрбиньи. Он действовал под прикрытием германского посла графа Ульриха фон Брокдорф-Ранцау. В Москве он подпольно встретился с Невё и в церкви Сан-Луиджи-деи-Франчези рукоположил его в епископы.

Мишель д’Эрбиньи. Фото © Wikipedia

После чего д’Эрбиньи совершил поездку в Ленинград, Одессу и Киев, в ходе которой встретился и рукоположил в епископы ещё трёх агентов папы, а затем вернулся в Москву и устроил собрание "подпольщиков". В задачу д’Эрбиньи входило не только создание подполья. Он горел идеей "спасти от большевиков" главные сокровища России: книги, реликвии и иконы. Операция по вывозу из СССР ценностей религиозного и исторического характера была названа Librorum — "Книги".

Разумеется, поездки не остались незамеченными ОГПУ. Пока д’Эрбиньи плёл сеть подпольных агентов, ОГПУ распутывало её и вскоре стало задерживать её членов, начиная с рядовых священников. Вскоре д’Эрбиньи объявили персоной нон грата и выдворили из страны в Финляндию.

Епископ Энже Невё остался в СССР главой новой подпольной организации. Несмотря на то что ОГПУ знало о нём всё, его так и не арестовали, поскольку он был гражданином Франции. А д’Эрбиньи вернулся в Ватикан, где возглавил созданный в 1929 году спецотдел Russicum, в котором готовили шпионов для СССР. Агенты отдела должны были говорить по-русски без акцента, знать быт СССР, историю страны, её обычаи. При невозможности въезда агентов собирались забрасывать самолётом: на последнем этапе подготовки два польских офицера учили шпионов Ватикана прыгать с парашютом.

Операция Librorum

Информацию о происходящем в СССР Невё отправлял д’Эрбиньи каждые две недели. Эти данные в Ватикане считали важными и щекотливыми — в СССР шли активные аресты. Когда стало ясно, что организация на грани провала, Невё поступил приказ начать операцию Librorum.

Поначалу её масштабы были невелики, но епископ Невё оказался старательным, а русская интеллигенция, на руках у которой имелись ценные книги, — слишком голодной. В руки агентов Ватикана быстро стали попадать настоящие бриллианты — инкунабулы, редкие издания старинных книг.

Фото © ТАСС / Христофоров Валерий

Уже через несколько недель предприятие стало масштабным. Католические священники и монахи по всему СССР с рук скупали за бесценок уникальные рукописи и манускрипты, редчайшие иконы и христианские реликвии, предметы церковной утвари.

Деятельность "подпольщиков" по вывозу из СССР культурных и религиозных ценностей длилась несколько лет. Ручеёк из ценностей стекался в Москву, откуда через итальянское посольство переправлялся в Рим — прямиком в Папский институт восточных исследований, где предметы каталогизировали и навсегда скрывали в подвалах Ватикана. Не очень-то по-христиански — грабить соседа, попавшего в беду, но, видимо, агенты Ватикана считали, что делают нужное дело.

Известно, что через дипломатический канал было вывезено около тысячи редчайших первопечатных изданий, две тысячи икон, самые древние из которых датировались XIII веком, уникальные алтарные кресты XV века, украшенные драгоценными камнями. Было вывезено (по сути — украдено) более трёх тысяч предметов церковной утвари: кадила, чаши для причастия, наперсные кресты, кресты-мощевики и иконы святых.

Фото © ТАСС / Мошков Николай

Любопытно, что ОГПУ знало о деятельности Невё и даже было в курсе, что штаб-квартира "подпольщиков" расположена напротив церкви Сан-Луиджи-деи-Франчези, но ничего не делало — кредиты Ватикана были важнее летописей и трактатов. Тем более что историю большевики хотели написать свою и сами. Ни история страны, ни история православия или славян их не интересовала.