Появилось видео, которое киллер криминального авторитета Лоту Гули снял, чтобы подтвердить заказ

Предварительно, криминального авторитета Надира Салифова по прозвищу Лоту Гули застрелил Хаган Зейналов, входивший в его ближайшее окружение и известный под кличками Хан Ахмедлинский и Хан Бакинский. В Сети появился ролик, снятый Зейналовым за полчаса до убийства, пишет телеграм-канал "112".
Видео © VK / В Азербайджане β Ⓐ
На его кадрах видно, как двое мужчин идут по коридору гостиницы. Зейналов снимает Гули со спины, а потом показывает на камеру свое лицо. Якобы киллер сделал это видео, чтобы подтвердить, что готов выполнить заказ.
Фото © Telegram / "Плохие новости 18+"
По одной из версий, преступник застрелил своего босса в ресторане. По другой — в номере, где тот играл в карты. Было произведено четыре выстрела в затылок. Охрана успела ранить киллера, позже его задержали правоохранители.
По слухам, убийство Гули стало местью за смерть криминального авторитета Ровшана Ленкоранского, который, предположительно, лишился жизни по его заказу. Ленкоранский погиб 18 августа 2016 года.