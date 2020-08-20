Появилось видео, которое киллер криминального авторитета Лоту Гули снял, чтобы подтвердить заказ

Предварительно, криминального авторитета Надира Салифова по прозвищу Лоту Гули застрелил Хаган Зейналов, входивший в его ближайшее окружение и известный под кличками Хан Ахмедлинский и Хан Бакинский. В Сети появился ролик, снятый Зейналовым за полчаса до убийства, пишет телеграм-канал "112".

Видео © VK / В Азербайджане β Ⓐ

На его кадрах видно, как двое мужчин идут по коридору гостиницы. Зейналов снимает Гули со спины, а потом показывает на камеру свое лицо. Якобы киллер сделал это видео, чтобы подтвердить, что готов выполнить заказ.

Фото © Telegram / "Плохие новости 18+"

По одной из версий, преступник застрелил своего босса в ресторане. По другой — в номере, где тот играл в карты. Было произведено четыре выстрела в затылок. Охрана успела ранить киллера, позже его задержали правоохранители.