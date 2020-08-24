Двое парней избили журналистку и её сестру в центре Москвы, чтобы просто "обтесать кулаки"

Журналистка Ксения Аносова рассказала в своём фейсбуке о пугающем инциденте. Её вместе с сестрой избили прямо в центре столицы. Девушки в три часа ночи возвращались пешком с прогулки, сдав арендованные электросамокаты. Когда они шли по проспекту Мира, внезапно на пустом тротуаре появился мужчина на велосипеде, который сбил сестру Ксении, у той пошла кровь. Пострадавшие сделали ему замечание, в ответ на что велосипедист привёл товарища, пустившего в ход кулаки.
Через минуту он вернулся с другом (в чёрной футболке), который сначала толкнул меня, потом ударил по лицу. Я упала на асфальт. Когда я встала, он ударил меня ещё раз. Он ударил мою сестру, которая пыталась меня защитить. У сестры гематома лилового цвета на полноги, порез на щиколотке. У меня, предположительно, сотрясение мозга, синий локоть, лицо и ладонь в ссадинах
Ксения Аносова
Неизвестно, чем бы закончился инцидент, если бы приехавший на место таксист не вызвал полицию, а проходившие мимо девушки — скорую. После этого нападавшие скрылись с места, однако Ксения успела их сфотографировать. Она отметила, что это были "заурядные" мужчины в обычной одежде, в которых ничто не выдавало потенциальных преступников.
Я плакала до утра. Меня никто никогда не бил. Это очень страшно. Ещё больше от того, что это был акт совершенно бессмысленного и как будто бы рядового насилия. Проходил мимо, избил, пошёл дальше. Для них это было НОРМАЛЬНО. Обыденно, в порядке вещей. Просто парень хотел обтесать кулаки. Ему попалось моё лицо. <...> Они не выглядели убийцами и насильниками. Они выглядели нормально. И это самое ужасное
Ксения Аносова
При этом, по словам Ксении, правоохранители заявили, что у них таких случаев "десятки за ночь". "ДЕСЯТКИ ИЗБИТЫХ ЖЕНЩИН КАЖДУЮ НОЧЬ! Ни за что!.. Просто потому, что мужикам было скучно. И они чувствовали себя совершенно безнаказанными", — возмутилась журналистка. Девушка указала, что собирается написать заявление и снять побои, и надеется, что нападавшие не останутся безнаказанными.