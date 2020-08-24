Двое парней избили журналистку и её сестру в центре Москвы, чтобы просто "обтесать кулаки"

Я плакала до утра. Меня никто никогда не бил. Это очень страшно. Ещё больше от того, что это был акт совершенно бессмысленного и как будто бы рядового насилия. Проходил мимо, избил, пошёл дальше. Для них это было НОРМАЛЬНО. Обыденно, в порядке вещей. Просто парень хотел обтесать кулаки. Ему попалось моё лицо. <...> Они не выглядели убийцами и насильниками. Они выглядели нормально. И это самое ужасное

Ксения Аносова