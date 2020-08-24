"У него были серьёзные психические отклонения". Экс-жена Bahh Tee раскрыла, как певец издевался над ней

По словам Фарганы Гасановой, она вышла за Бахтияра Алиева, известного сейчас как Bahh Tee, когда у того ещё не было ни денег, ни славы. Супруги вместе проделали путь к успеху, но развелись спустя три с лишним года. И за это время девушке многое пришлось пережить. Она неоднократно становилась жертвой домашнего насилия.

Бахти многократно поднимал на меня руку. Началось это ещё в медовый месяц, я очень испугалась, не знала, что делать, и никому не рассказала. Да, я не ангел, но насилие — это ужасно и нет таких причин, чтобы его оправдать. У Бахтияра были серьёзные психические отклонения: когда он злился, то не просто кричал, он визжал. Мог взять меня за волосы и таскать по полу, мог выкручивать мне руки и орать в уши так, что было больно Фаргана Гасанова

Фото © Instagram / bahhtee, oleg_golishnikov

Однако Фаргана до конца боролась за свою первую любовь. "Мне был 21 год, и Бахти стал первым мужчиной во всех смыслах", — поделилась она в интервью со Starhit. Когда ситуация стала невыносимой, Фаргана уехала к родителям, договорившись, что через месяц они с мужем попробуют начать всё сначала. Однако музыкант за это время забыл про возлюбленную, стал ей изменять и сменил квартиру. Фаргане он внушал, что она никому не нужна. В какой-то момент у неё пошатнулось здоровье.

Фото © Instagram / bahhtee, im_fargana

В какой-то момент я даже начала заикаться и стесняться себя, думая, что урод. В Новосибирске пошла к психологу, так как было уже невыносимо: думала о суициде Фаргана Гасанова

Фото © Instagram / bahhtee, im_fargana