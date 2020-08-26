Популярный автор из Мурманска угрожает читателям суицидом, если те не купят 100 тыс. его книг

26-летний писатель Александр Полярный несколько лет назад прославился благодаря своей книге "Мятная сказка", которая стала настольной книгой всех восторженных школьников и студентов. Роман стал бестселлером и продавался огромными тиражами, а в соцсетях на молодого автора подписывались тысячами. Например, группу Полярного в соцсети "ВКонтакте" читают 377 тыс. человек. Именно туда парень и выложил пост о новой книге, который наделал много шума, а позже был удалён.

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Заинтересовал пользователей Сети не столько анонс новой книги Полярного "Юпи", сколько форма, в которой писатель это сделал. Под фото с книгой автор объявил, что если он не сможет продать 100 тыс. копий этого комикса, то будет "вынужден уйти из жизни". В комментариях поклонники Полярного, разумеется, принялись утешать кумира и уверять, что они купят себе по 5–10 экземпляров "второй Библии" (так автор окрестил своё новое произведение). Однако аудитория постарше совсем не оценила гениальный маркетинговый ход писателя.

Фото © Twitter / kotku

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Господи, иные писатели себя не жалели, большинство из них по достоинству признаны уже после смерти. А тут: хнык-хнык, купите книгу. Хнык-хнык, меня обидели. Какая культура — такие и писатели Виктор Трушаков

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Поддержали читателей и именитые авторы. Алексей Поляринов, который написал известный роман "Центр тяжести", ёмко охарактеризовал коллегу непечатным словом. А Сергей Лукьяненко, из-под чьего пера вышла вселенная Дозоров, Черновика и Квази, отметил, что "вьюноше стоит не книжки писать, а лечить голову". Пользователи Сети решили надавить на издательство "АСТ-Мейнстрим", которое занимается продвижением Полярного, чтобы оно как-то повлияло на подопечного. Однако издательство не пожелало заниматься этим вопросом.

Фото © Instagram / a.polarniu

По этому вопросу в своём телеграм-канале высказалась молодая писательница Ольга Птицева, которая тоже публикуется в "АСТ-Мейнстрим". Она заявила, что Полярный всегда был на особом счету у издательства и ему многое позволялось.