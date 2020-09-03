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Одноклассница устроила вечеринку беременной подруге, чтобы убить её и украсть ребёнка

Тело Флавии было найдено на следующий день на территории гончарной мастерской.

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Фото © Instagram / flavia_goodinho

24-летняя Флавия Годино Мафра из Санта-Катерины, Бразилия, с нетерпением ждала появления своего малыша. Девушка вместе с мужем готовили детскую комнату и собирали поздравления. Малыш должен был родиться в сентябре, и друзья пары начали устраивать им вечеринки, где вручали подарки для третьего члена семьи. Поэтому, когда с Флавией связалась её бывшая одноклассница и предложила встретиться, девушка охотно согласилась, пишет The Metro.

Фото © Instagram / flavia_goodinho

На вечеринке присутствовали всего трое — Флавия, одноклассница и её муж. Но не успела будущая мама со всеми поздороваться, как парень кирпичом нанёс ей удар по голове. Затем за дело принялась подруга, вырезав из Флавии ребёнка. Тело девушки они бросили на территории гончарной мастерской. Пара сразу обратилась в больницу, чтобы там проверили малыша, но врачи вызвали полицию, посчитав ситуацию слишком подозрительной.

Фото © Instagram / flavia_goodinho

Одноклассница призналась, что в январе у неё случился выкидыш и она этого не пережила. С тех пор она была одержима идеей о краже ребёнка, и тут подвернулась Флавия. Следствию пока не известно, была жива девушка во время жуткой операции или нет, но вскрытие показало, что причиной смерти стали раны на голове и животе. Сейчас преступники находятся в следственном изоляторе, а малышка, которую назвали Сесилией, — в больнице.

Фото © Instagram / flavia_goodinho

Она была очень приятной, заботливой и доброй. Всегда была готова прийти на помощь кому угодно. Она легко доверяла людям, и в последний раз она поверила женщине, которая лишила её жизни

Подруга Флавии

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