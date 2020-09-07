Мужчину приговорили к пожизненному заключению, когда в его холодильнике нашли тела двух девушек

Ужасное открытие пришлось совершить сотрудникам полиции Лондона, Великобритания. Когда им поступил звонок о пропаже 36-летнего Захида Юниса, поиски решили начать с его квартиры. Обыск продолжался некоторое время, пока правоохранители не наткнулись на подозрительный холодильник. Но, вскрыв его, они увидели не хозяина квартиры, а тело неизвестной девушки, которой позже оказалась 38-летняя Михрикан Мустафа, пишет The Metro.

Фото © Twitter / London & UK Crime

Позже, после сканирования морозилки, полицейские узнали, что на самом деле тела два — просто они лежали друг на друге. Второй жертвой Захида оказалась 34-летняя Генриетта Сюч. Поймать преступника удалось быстро, но он полностью отрицал вину в смерти девушек. В 2016 году Генриетта, венгерская проститутка, внезапно умерла в его доме, пока его не было, и он, обнаружив её и запаниковав, засунул тело в морозилку. А мёртвую Михрикан в 2018-м ему и вовсе подкинули во двор неизвестные люди.

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Но полиция мало поверила рассказам Захида. Дело в том, что мужчина был известен нападениями на женщин, за которые даже уже отбыл срок. Он отсидел 30 месяцев после того, как забеременела его 14-летняя жена, с которой он не должен был вступать в сексуальный контакт. И ещё почти пять лет ему дали за избиение и издевательства над его 17-летней девушкой. Он запирал её в шкафу и угрожал её семье. Сбежать несчастной удалось лишь после того, как Захид сломал ей руку в трёх местах.