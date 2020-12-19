Круги, которые появляются в пустыне и без причины исчезают, поставили в тупик даже учёных

Который год учёные со всего мира не оставляют надежду выяснить всё о ведьминых (или волшебных) кругах в пустынях Намибии. А в 2014 году им прибавилось работы, ведь похожее явление было замечено и в Западной Австралии. Ведьмины круги представляют собой голый участок, по диаметру которого растёт высокая трава. Они располагаются довольно близко друг к другу, а их размер составляет от 2 до 15 метров. Эти круги появляются, существуют около 75 лет, а затем бесследно исчезают, пишет Oddity Central.

Фото © Twitter / New Scientist

У учёных всего существует две версии того, почему образуются эти странные круги. Простая — недостаток воды. Самые сильные растения растут ввысь, забирая влагу и заполняя своими корнями всё поблизости. Более слабые конкуренты не выживают. Эта причина звучит здраво, но не объясняет, почему в таком случае голые участки образуют круги.

Фото © Twitter / Nature Is Weird

Вторая причина — термиты. Корни им затрудняют жизнь, поэтому насекомые избавляются от них и, как следствие, от растений. Эту версию подтвердил учёный Норберт Юргенс. Мужчина обнаружил, что в ведьминых кругах независимо от времени суток и года находится один и тот же вид термитов. Однако другие специалисты раскритиковали это утверждение, отметив, что насекомые появляются в кругах после их образования, а не являются причиной.

Фото © Twitter / Nature Is Weird