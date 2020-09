Мама вызвала полицейских, чтобы успокоить 13-летнего сына с аутизмом, но те выстрелили в него

Издание The Tribune сообщило, что на месте происшествия не было обнаружено никакого оружия и что Кэмерон был доставлен ​​в больницу и находится в "тяжёлом состоянии". У него пробит кишечник, мочевой пузырь, плечо и обе лодыжки. Кроме того, в The New York Times сообщили, что к 21 сентября полиция должна будет опубликовать запись инцидента с камер видеонаблюдения.