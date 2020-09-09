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Мама вызвала полицейских, чтобы успокоить 13-летнего сына с аутизмом, но те выстрелили в него

Офицер сообщил, что подросток угрожал людям оружием. На месте происшествия никаких подтверждений его словам не нашли.

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Фото © Twitter / davenewworld_2

В минувшую пятницу в Солт-Лейк-Сити, США, у 13-летнего мальчика с аутизмом Линдена Кэмерона произошёл "психический срыв". Его мать Голда Бартон вызвала полицию с просьбой о помощи в кризисной ситуации. Женщина хотела, чтобы сына доставили в больницу. Однако, вместо того чтобы помочь юноше, прибывший офицер выстрелил в него из табельного оружия, пишет KUTV.

Вот как поступают с людьми с проблемами психического здоровья. И это несмотря на то, что вы звонили им, чтобы решить проблему с минимально возможным использованием физической силы

Голда Бартон

Фото © Twitter / davenewworld_2

Я кричала: "Посмотрите, он безоружен! У него ничего нет!" Он просто злился и кричал. Он просто ребёнок. Он пытается привлечь внимание. Он не знает, как сдерживать себя

Кит Хоррокс

Однако в полицейском управлении Солт-Лейк-Сити заявили, что "объект" подстрелили после того, как он сбежал от офицеров и его преследовали. Также сержант Хоррокс сказал, что мальчик "угрожал некоторым людям оружием", но его мать сообщила, что юноша не был вооружён.

Во время короткой погони офицер выстрелил из огнестрельного оружия и попал в объект

Кит Хоррокс

Фото © Twitter / davenewworld_2

Издание The Tribune сообщило, что на месте происшествия не было обнаружено никакого оружия и что Кэмерон был доставлен ​​в больницу и находится в "тяжёлом состоянии". У него пробит кишечник, мочевой пузырь, плечо и обе лодыжки. Кроме того, в The New York Times сообщили, что к 21 сентября полиция должна будет опубликовать запись инцидента с камер видеонаблюдения.

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