Мама вызвала полицейских, чтобы успокоить 13-летнего сына с аутизмом, но те выстрелили в него

Полиция выложила фото осуждённых, которых было не узнать после двух лет употребления наркотиков Не секрет, что наркотики способны разрушить жизнь человека, а в придачу — судьбы его близких. Но часто представления людей о наркопотребителях ограничиваются клишированными образами из фильмов. Но недавно полиция Австралии показала фото двух драгдилеров, которые не гнушались своим же товаром. Их "преображение" — очередное доказательство вреда веществ.