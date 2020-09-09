Мама вызвала полицейских, чтобы успокоить 13-летнего сына с аутизмом, но те выстрелили в него

В минувшую пятницу в Солт-Лейк-Сити, США, у 13-летнего мальчика с аутизмом Линдена Кэмерона произошёл "психический срыв". Его мать Голда Бартон вызвала полицию с просьбой о помощи в кризисной ситуации. Женщина хотела, чтобы сына доставили в больницу. Однако, вместо того чтобы помочь юноше, прибывший офицер выстрелил в него из табельного оружия, пишет KUTV.
Вот как поступают с людьми с проблемами психического здоровья. И это несмотря на то, что вы звонили им, чтобы решить проблему с минимально возможным использованием физической силы
Голда Бартон
Я кричала: "Посмотрите, он безоружен! У него ничего нет!" Он просто злился и кричал. Он просто ребёнок. Он пытается привлечь внимание. Он не знает, как сдерживать себя
Кит Хоррокс
Однако в полицейском управлении Солт-Лейк-Сити заявили, что "объект" подстрелили после того, как он сбежал от офицеров и его преследовали. Также сержант Хоррокс сказал, что мальчик "угрожал некоторым людям оружием", но его мать сообщила, что юноша не был вооружён.
Во время короткой погони офицер выстрелил из огнестрельного оружия и попал в объект
Кит Хоррокс
Издание The Tribune сообщило, что на месте происшествия не было обнаружено никакого оружия и что Кэмерон был доставлен в больницу и находится в "тяжёлом состоянии". У него пробит кишечник, мочевой пузырь, плечо и обе лодыжки. Кроме того, в The New York Times сообщили, что к 21 сентября полиция должна будет опубликовать запись инцидента с камер видеонаблюдения.