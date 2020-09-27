Реклама о продаже вьетнамских жён оказалась фейком, но правда ещё возмутительнее

Всё началось с фотографии объявления в газете. В нём предлагается купить вьетнамскую жену за $6 тысяч. При этом гарантировались девушки-девственницы, доставка за 90 дней, а также бесплатная замена новой жены, если заказанная сбежит. Вопросов эта публикация вызвала много. Пользователи Reddit довольно быстро выявили признаки фотошопа на этой картинке и нашли оригинальные иллюстрации, из которых и была склёпана эта реклама.
Фото © Reddit
Казалось бы, обман выявлен и можно расходиться, но этим не закончилось. Вскоре выяснилось, что часть объявления, где указываются номера телефонов и перечисляются условия, вполне себе реальная.
Фото © Flickr / greenredblue
Оказалось, что реклама действительно была опубликована на новостном сайте, где авторы часто остаются анонимными. Объявление явно было рассчитано на аудиторию из Тайваня и Южной Кореи, откуда чаще всего и приходят заказы на вьетнамских жён. Номера телефонов действительно принадлежат дейтинговому агентству из Хошимина, которое специализировалось на подборе невест для иностранцев. Правда, сейчас эти телефоны не действуют.
Фото © Imgur
Ежегодно из Вьетнама эмигрируют сотни тысяч молодых девушек. Большинство из них выходят замуж за иностранцев из Южной Кореи, Вьетнама, Китая и США. Девушки бегут от бедности и суровых нравов, принятых в этой стране. Спрос рождает предложение, и местные власти смотрят на отток молодого населения сквозь пальцы, так как на этом построены целые бизнес-империи. В Хошимине очень много дейтинговых агентств, которые поставляют молодых вьетнамок заказчикам по всему миру. Кроткие, неизбалованные девушки, которые привыкли довольствоваться малым и мечтают жить в цивилизованной стране за относительно небольшие деньги, — настоящий подарок для многих более-менее обеспеченных мужчин.
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