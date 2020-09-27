Реклама о продаже вьетнамских жён оказалась фейком, но правда ещё возмутительнее

Всё началось с фотографии объявления в газете. В нём предлагается купить вьетнамскую жену за $6 тысяч. При этом гарантировались девушки-девственницы, доставка за 90 дней, а также бесплатная замена новой жены, если заказанная сбежит. Вопросов эта публикация вызвала много. Пользователи Reddit довольно быстро выявили признаки фотошопа на этой картинке и нашли оригинальные иллюстрации, из которых и была склёпана эта реклама.

Фото © Reddit

Казалось бы, обман выявлен и можно расходиться, но этим не закончилось. Вскоре выяснилось, что часть объявления, где указываются номера телефонов и перечисляются условия, вполне себе реальная.

Фото © Flickr / greenredblue

Оказалось, что реклама действительно была опубликована на новостном сайте, где авторы часто остаются анонимными. Объявление явно было рассчитано на аудиторию из Тайваня и Южной Кореи, откуда чаще всего и приходят заказы на вьетнамских жён. Номера телефонов действительно принадлежат дейтинговому агентству из Хошимина, которое специализировалось на подборе невест для иностранцев. Правда, сейчас эти телефоны не действуют.

Фото © Imgur