Мошенник выдавал себя за врача 4 года, пока не выяснилось, что он бросил школу ещё в 5-м классе

25-летний доктор Вирагандхам Теджа из Индии за свою карьеру успел проработать в 16 больницах, в различных медицинских центрах и даже с пациентами, у которых выявили коронавирус. Такой послужной список может вызвать уважение, но только не в случае Вирагандхама, который подверг всех своих пациентов огромной опасности, не имея опыта, пишет Oddity Central.

Сладкая жизнь доктора так бы и продолжалась, если бы не случилось сразу несколько вещей. Бывшая жена оформила против него запретительный приказ из-за психологического и физического преследования. А также Вирагандхам посоветовал полиции, в делах которой часто выступал консультантом, закрыть судимости одному гражданину. Но вот незадача: доктора затем заметили разъезжающим на машине этого гражданина, будто это была его собственная.

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Такое поведение вызвало подозрение у стражей правопорядка, поэтому они взялись за расследование. Выяснилось, что никакого медицинского образования у Вирагандхама нет. Он бросил школу в пятом классе и сбежал из дома. Он путешествовал по крупным городам Индии, продавая в поездах воду и закуски. Так он познакомился с доктором Пурушоттамом Редди, который из сострадания помог мальчику получить документы, необходимые для жизни.