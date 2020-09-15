Девушка, у которой был передоз 14 раз за год, избавилась от зависимости, и сейчас её просто не узнать

Линдси из городка Огаста, штат Джорджия, на протяжении долгих лет принимала целый список наркотиков. Пагубные пристрастия довели до того, что девушке негде было жить. Всё началось ещё в детстве. Джонс росла в семье военных, поэтому каждые несколько лет им приходилось переезжать. Психика девочки с трудом справлялась с постоянным стрессом от новых мест и знакомств. Критика со стороны родителей ситуацию только ухудшала: низкая самооценка и повышенная тревожность не заставили себя ждать.
Хвалили меня весьма редко, вместо этого постоянная критика и унижения. Я никогда не чувствовала, что я достаточно хороша. Я постоянно думала, что мне нужно делать всё идеально, чтобы получить одобрение, которого я так отчаянно желала
Фото © Lindsey Kaye Jones
В десять лет родители привели Линдси к психиатру, ей поставили диагноз "депрессия". В 12 лет девочка уже впервые попробовала алкоголь, а ещё через два года — марихуану. Всё дошло до того, что к 16 годам Джонс была зависима от опиоидов.
В 2007 году девушка родила своего первого ребёнка, не прекращая принимать наркотики во время беременности. Дальше ситуация становилась только хуже. Она жила в хостелах и работала проституткой, чтобы удовлетворить свою потребность в очередной дозе. 2013 год чуть не лишил её жизни — тогда у американки случилось 14 передозировок.
Фото © Lindsey Kaye Jones
Всё продолжалось до 2018 года. К тому времени Джонс тратила 500 долларов (37 тысяч рублей) в день на одни лишь наркотики. Но девушка вновь забеременела и твёрдо решила избавиться от зависимости. Она обратилась в группу поддержки наркозависимых "Дом надежды", и ей удалось вычеркнуть вещества из своей жизни.
В декабре 2018-го на свет появились две здоровые девочки. Линдси же после родов не употребляет уже больше двух лет и к своей старой жизни возвращаться не планирует, пишет Daily Mail.
Помимо того, что я стала трезвой матерью-одиночкой, за тот год в "Доме надежды" я сделала больше, чем за всю свою жизнь. Мне вернули водительские права после того, как они были приостановлены на пять лет, и я снова вожу! Я даже получила разрешение снять дом в гораздо более красивом и безопасном районе, чем тот, где я жила раньше. <...> Теперь я ставлю цели и усердно работаю над их достижением. Я с нетерпением жду, чтобы узнать, что же будет дальше