Ратаковски призналась, что её изнасиловал фотограф, для которого она снималась обнажённой

Эмили Ратаковски — популярная американская модель, у которой в "Инстаграме" 26,7 млн подписчиков. Её фигура у многих вызывает восхищение, а каждый новый пост — бурные обсуждения. Однако, по словам девушки, за красивой картинкой скрывается страшный опыт.
29-летняя модель рассказала, что стала жертвой сексуального насилия со стороны фотографа Джонатана Ледера. В 2012 году она отправилась к нему домой на съёмку, где в том числе позировала обнажённой, пишет The Cut. Сначала девушка была в нижнем белье, но затем фотограф якобы попросил его снять. В тот вечер для храбрости Эмили пила вино.
После съёмки девушка с фотографом болтали вместе на диване. В какой-то момент сознание Эмили стало совсем спутанным из-за алкоголя. Но она очнулась, когда почувствовала боль — Джонатан совершал над ней насилие. Девушка резко отбросила от себя руку мужчины, и тот быстро скрылся.
Я замёрзла и дрожала, съёжившись под одеялом. Мы с Джонатаном сидели на диване, и грубая ткань его джинсов тёрлась о мои голые ноги. Он расспрашивал меня о парнях. <...> И в какой-то момент я тоже рассеянно потёрлась о него ногой, чтобы согреться. Он сказал, что ему нравится "эта штука с ногой, которую я делаю". Я помню этот момент отчётливее, чем что-либо ещё
Впрочем, сам фотограф уже прокомментировал заявление модели, пишет Daily Mail. По его словам, рассказ девушки — абсолютная ложь. "Мне жаль, что она находится на том этапе своей карьеры, когда ей приходится прибегать к подобной тактике, чтобы завоевать внимание прессы и получить известность. Это позор", — отметил Джонатан Ледер.