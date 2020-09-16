Ратаковски призналась, что её изнасиловал фотограф, для которого она снималась обнажённой

Я замёрзла и дрожала, съёжившись под одеялом. Мы с Джонатаном сидели на диване, и грубая ткань его джинсов тёрлась о мои голые ноги. Он расспрашивал меня о парнях. <...> И в какой-то момент я тоже рассеянно потёрлась о него ногой, чтобы согреться. Он сказал, что ему нравится "эта штука с ногой, которую я делаю". Я помню этот момент отчётливее, чем что-либо ещё

Эмили Ратаковски