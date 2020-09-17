Рабочий открыл подозрительный пакет, который прибило к берегу, и от увиденного ему стало плохо

Каждое утро Джимми Сенда из Висконсина, США, начинает с прогулки по берегу, а уже потом идёт на стройку. На пляже ему попадалось много жутких вещей: мёртвые рыбы, разлагающиеся птицы, странного вида медузы, но новая находка побила все рекорды. Рабочий заметил, что к берегу прибило странный пакет, который был ещё и немаленького размера. Но, открыв его, Джимми не очень обрадовался своему любопытству, пишет Lad Bible.

Фото © Fox6 News

Внутри пакета находился свёрток из фольги. Парень развернул его и не сразу понял, что перед ним. Предмет напоминал тушку курицы-бройлера, и только спустя пару минут до Джимми дошло, что это мозг. В пакет кто-то ещё положил цветы и бумагу с китайскими иероглифами. Не доверяя себе, парень спросил у людей, гуляющих по пляжу, на что это похоже. Те подтвердили, что жуткий предмет больше всего походит на мозг.

Фото © Fox6 News

Рабочий вызвал полицейских, которые быстро прибыли на место вероятного преступления. Они забрали с собой найденный мозг для дальнейшего расследования. Хоть экспертиза ещё это должна подтвердить, но правоохранители сообщили, что мозг вряд ли принадлежит человеку. Как бы то ни было, Джимми был рад, что именно он обнаружил эту посылку.

Фото © Fox6 News