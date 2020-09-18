Звёздный косметолог, собравшая миллионную аудиторию в Instagram, работала в Москве с купленным дипломом

На инстаграм Аиды Гаджиевой подписан 1 млн человек. Девушка называет себя доктором Аидой и звёздным косметологом. Она размещает на странице примеры своих работ и активно призывает пользоваться её услугами, обещая раскрыть секреты красоты и молодости.
"Люби себя! Старей с достоинством! Каждая морщинка — это память и опыт!" Чтооо? Может, хватит читать статусы из "ВКонтакте"😂 Спасибо, но нет🙅 Я предпочту запечатлеть воспоминания на фото, а не на лице!
Однако, как удалось установить правоохранителям, косметолог-миллионница вела свою деятельность с поддельными документами. Её диплом о высшем образовании, выданный Дагестанской государственной медицинской академией Махачкалы по специальности "Лечебное дело", оказался купленным, пишет "Рен-ТВ". Ректор учебного заведения подтвердил, что в 2012 году среди выпускников вуза Гаджиевой не было.
Но это не помешало девушке построить успешную карьеру — среди её клиенток, судя по странице, была даже Виктория Боня. Предварительно, поддельный диплом Аида использовала, чтобы устроиться косметологом в один из московских салонов в 2017 году. Однако в конце августа об обмане узнали и сотрудницу уволили. Сейчас Гаджиева находится под подпиской о невыезде. Было возбуждено уголовное дело по статье "Подделка, изготовление или оборот поддельных документов".
При этом недавно косметолог оставила у себя на странице философский пост о том, что всё тайное становится явным. А также рассказывала своим подписчикам, как найти хороший персонал и не ошибиться. Девушка сетовала на агентство, которое проводит "очень строгий отбор: полиграф, расширенная меддиагностика, психологическая диагностика персонала и работодателя на совместимость".
Не зря говорят, что всё рано или поздно становится явным. Я с этим полностью согласна 😏Часто многие ситуации вскрываются, даже если ты этого не хочешь. Просто важно помнить, что всегда есть люди, которые могут помочь вам открыть на что-то глаза. Так или иначе все маски "слетают" и вы замечаете много нового и интересного 🤪😅 Какое же это прекрасное чувство, знать что-то и наблюдать дальше за тем, как общается с вами человек. Порой кажется, что люди стали пренебрегать всеми допустимыми нормами и здравым смыслом. Но время всегда ставит всё на свои места 😏 Так что, любимые мои, будьте внимательны к своему кругу общения. Присматривайтесь, и вы увидите много нового, я вас уверяю)