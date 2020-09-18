Звёздный косметолог, собравшая миллионную аудиторию в Instagram, работала в Москве с купленным дипломом

Не зря говорят, что всё рано или поздно становится явным. Я с этим полностью согласна 😏Часто многие ситуации вскрываются, даже если ты этого не хочешь. Просто важно помнить, что всегда есть люди, которые могут помочь вам открыть на что-то глаза. Так или иначе все маски "слетают" и вы замечаете много нового и интересного 🤪😅 Какое же это прекрасное чувство, знать что-то и наблюдать дальше за тем, как общается с вами человек. Порой кажется, что люди стали пренебрегать всеми допустимыми нормами и здравым смыслом. Но время всегда ставит всё на свои места 😏 Так что, любимые мои, будьте внимательны к своему кругу общения. Присматривайтесь, и вы увидите много нового, я вас уверяю)

Запись в инстаграме Аиды Гаджиевой