Мама так точно создала картонную копию взрослого мира, что её хулиганистых детей теперь не узнать

Каждая мама знает, что ребёнку нужны игрушки. А каждый современный человек уверен, что о природе надо заботиться. Поэтому вместо того, чтобы покупать своим детям новые развивающие наборы, американка Сидней Пирси решила сделать их самостоятельно — из переработанного картона.

Фото © Instagram / sydney.piercey

Креативная мама занялась забавными поделками совсем недавно. На карантине девушка помогала развлекать детей своих соседей. Но её собственные дети тоже проявили интерес. Тогда Сидней начала создавать тщательно проработанные копии предметов, которые и так были дома.

Фото © Instagram / sydney.piercey

Все копии техники, которые создаёт мама, выполнены со впечатляющим вниманием к деталям. Ноутбук — с клавишами и логотипом на внешней крышке, стиральная машина — даже с отсеком для моющих средств!

Фото © Instagram / sydney.piercey

Поделки для развлечения превратились в инновационный и, главное, интерактивный способ безопасного обучения детей. Так малыши с самого раннего возраста получают полезные жизненные навыки. К тому же — в игровой форме. И вся бытовая техника в безопасности.

Фото © Instagram / sydney.piercey

Чтобы игровому процессу малышей ничего не мешало, Сидней перенесла все игрушки в отдельную комнату. Теперь у детей есть собственная квартирка внутри дома, где хозяйничают только они, пишет Bored Panda.