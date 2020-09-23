Школьница из Железногорска, которая забеременела в 13, объявила о расставании с 10-летним парнем

Обычная школьница Даша из Железногорска прославилась на всю страну в начале года, когда выяснилось, что она забеременела в 13 лет. Девочка решила оставить ребёнка и утверждала, что отцом малыша является её 10-летний парень Ваня. Однако позже оказалось, что на самом деле мальчик ни при чём, а забеременела Даша от соседа-старшеклассника, который склонил её к близости шантажом и угрозами.

Фото © Соцсети

Но Ваня не оставил свою подружку и поддерживал её во всём. Когда ребёнок родился, мальчик встретил возлюбленную у роддома с огромным букетом. Он пообещал Даше, что удочерит малышку Эмилию, как только вырастет. Любовь и преданность юной пары были способны растрогать любого, но тут девочка призналась в своём инстаграме, что всё не так радужно, как кажется. По словам Даши, Ваня совсем перестал проявлять участие в судьбе её и ребёнка.

Фото © Соцсети

Он стал редко приходить и звонить, начал обманывать. Девочка возмущённо рассказала, как застала Ваню на детской площадке с другом, хотя сам он раньше уверял, что сидит дома. К тому же он решил подружиться с бывшим парнем Даши, которая такой жест не оценила. По мнению молодой мамы, этот парень — сомнительная личность и точно испортит Ваню.

Фото © Соцсети