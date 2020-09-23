Появилось видео со смертельным прыжком парня на водопаде в Сочи, которое сняли его знакомые

Во-первых, прыжки в водопады более рисковая штука, чем в море.

Во-вторых, нужно проверять глубину и дно в целом на предмет опасности.

В-третьих, если ты новичок, то никогда и ни при каких обстоятельствах не прыгай с большой высоты рыбкой (только ногами вниз).

В-четвёртых, в водопады прыгают только ногами вниз (даже профессионалы).

И, наконец, в-пятых, не прыгнешь — трусливей не станешь