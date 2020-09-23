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Появилось видео со смертельным прыжком парня на водопаде в Сочи, которое сняли его знакомые

В Сети разыскивают других очевидцев трагедии.

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Скриншот © VK / ЧП Сочи

Компания друзей отправилась отдыхать на водопад София в Хостинском районе Сочи. Один из парней решил совершить экстремальный прыжок со скалы в воду, который в итоге стоил ему жизни. Турист полетел вниз на глазах у очевидцев с высоты примерно 10 м и обратно к своим знакомым уже не вернулся, пишет "Юга.ру".

Видео © VK / ЧП Сочи

По предварительной информации, с погибшим находились парень и девушка, именно она снимала страшный прыжок на видео, отмечает Sochi24.tv. Инцидент произошёл 4 сентября, однако ролик стал расходиться в Сети только сейчас. И пользователи призвали отдыхающих быть более осторожными и не совершать безрассудных поступков.

Во-первых, прыжки в водопады более рисковая штука, чем в море.
Во-вторых, нужно проверять глубину и дно в целом на предмет опасности.
В-третьих, если ты новичок, то никогда и ни при каких обстоятельствах не прыгай с большой высоты рыбкой (только ногами вниз).

В-четвёртых, в водопады прыгают только ногами вниз (даже профессионалы).
И, наконец, в-пятых, не прыгнешь — трусливей не станешь

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