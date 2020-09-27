Отличник бросил школу в 9 лет и следующие 17 потратил на то, чтобы наказать убийцу своего отца

Трагичная и вместе с тем удивительная история случилась в китайской провинции Юньнань. Всё началось в 2000 году, когда девятилетний Сян Минцянь играл во дворе со своим другом. Они бросали в лужу камни, но при неудачном броске грязная вода попала на одного из мальчиков, завязалась потасовка. Её из дома услышали родственники детей, которые вышли помочь и сами подрались. Так между соседями начался конфликт, который достиг развязки этой же ночью.

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Вечером родители, которые до этого уезжали по делам, узнали, что произошло, и глава семейства пошёл разбираться. Но сосед Чжан Муки напал на него с ножом, нанеся несколько ударов. Пострадавшего доставили в больницу, однако спасти его не удалось. Полиция приехала утром, а к тому моменту преступник уже скрылся и правоохранители лишь развели руками, пишет Oddity Central.

Фото © Creaders Daily Digest

С тех пор жизнь семьи Сян покатилась по наклонной, ведь погиб главный кормилец в семье. Хоть мальчик и был отличником, ему пришлось бросить школу, чтобы работать и искать убийцу. Ведь слышал момент нападения, крики и последние слова отца. Сян Минцянь 17 лет посвятил своему расследованию, постоянно проверяя зацепки и неточные слова информаторов, и вот наконец-то ему повезло.

Фото © Creaders Daily Digest