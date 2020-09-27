Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 17

Отличник бросил школу в 9 лет и следующие 17 потратил на то, чтобы наказать убийцу своего отца

Сян Минцяню удалось добиться справедливости и пожизненного срока для преступника.

Фото © Creaders Daily Digest

Трагичная и вместе с тем удивительная история случилась в китайской провинции Юньнань. Всё началось в 2000 году, когда девятилетний Сян Минцянь играл во дворе со своим другом. Они бросали в лужу камни, но при неудачном броске грязная вода попала на одного из мальчиков, завязалась потасовка. Её из дома услышали родственники детей, которые вышли помочь и сами подрались. Так между соседями начался конфликт, который достиг развязки этой же ночью.

Фото © Creaders Daily Digest

Фото © Creaders Daily Digest

Вечером родители, которые до этого уезжали по делам, узнали, что произошло, и глава семейства пошёл разбираться. Но сосед Чжан Муки напал на него с ножом, нанеся несколько ударов. Пострадавшего доставили в больницу, однако спасти его не удалось. Полиция приехала утром, а к тому моменту преступник уже скрылся и правоохранители лишь развели руками, пишет Oddity Central.

Фото © Creaders Daily Digest

Фото © Creaders Daily Digest

С тех пор жизнь семьи Сян покатилась по наклонной, ведь погиб главный кормилец в семье. Хоть мальчик и был отличником, ему пришлось бросить школу, чтобы работать и искать убийцу. Ведь слышал момент нападения, крики и последние слова отца. Сян Минцянь 17 лет посвятил своему расследованию, постоянно проверяя зацепки и неточные слова информаторов, и вот наконец-то ему повезло.

Фото © Creaders Daily Digest

Фото © Creaders Daily Digest

Оказалось, что Чжан Муки переехал в другую провинцию, сменил имя и завёл семью. Встречаться с ним в лоб парень на стал. Он разузнал подробнее о жизни преступника и донёс на него в полицию. Но оказалось, что в 2015 году все данные о нём были удалены из базы как о пропавшем без вести. Сян Минцяню пришлось собрать доказательства (в том числе одежду отца, на которой видны разрезы от ножа) и заставить полицию заново завести дело. В итоге справедливость восторжествовала и убийце дали пожизненный срок.

Мошенник выдавал себя за врача 4 года, пока не выяснилось, что он бросил школу ещё в 5-м классе

Долгие годы Вирагандхаму удавалось обманывать окружающих, но обстоятельства сложились не в его пользу.

Выбор редакции

"Эмоции меня пересилили". Водитель из Петербурга объяснил нападение на женщину с детьми — видео

25 сентября, 14:24

Погулял на воле. "Заочница" выставила за порог рецидивиста в Нижегородской области, и тогда он убил её дочь

25 сентября, 17:01

Парень из симпатяги превратился в "чёрного пришельца", сделав для этого безумные вещи со своим лицом

сегодня в 12:00

В Кировской области под землю полностью провалился дом

сегодня в 12:55

Лавров за полдня успел обсудить Нагорный Карабах с главами МИД Армении, Азербайджана и Турции

сегодня в 12:42

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1
Узнавай важные новости первым
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.