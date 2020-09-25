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Участница реалити-шоу "Я вешу 300 кг" умерла из-за осложнений после операции по снижению веса

В начале этого года на телеканале TLC вышел восьмой сезон шоу My 600-lb Life ("Я вешу 300 кг"). Среди участниц была американка Колиеза Макмиллиан. Недавно стало известно, что женщина умерла.

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Кадр из видео TLC

Семья погибшей сообщила, что 41-летняя Колиеза скончалась во вторник, 22 сентября, в больнице в Луизиане. Причина смерти до сих пор не известна, однако у участницы шоу были осложнения после хирургического вмешательства.

Кадр из видео Twitter / TLC

Кадр из видео Twitter / TLC

На момент начала съёмок сезона мать четырёх дочерей Колиеза весила 291 килограмм. Также известно, что два года назад женщина перенесла сердечный приступ и потеряла жениха в автокатастрофе. По её словам, она решила принять участие в программе для того, чтобы избавиться от пагубной привычки заедать стресс и "вернуть себе нормальную жизнь". К сожалению, планы начали рушиться почти сразу.

Фото © TMZ

Фото © TMZ

По информации издания TMZ, после операции по снижению веса у Колиезы возникли осложнения, из-за чего она оказалась на аппарате жизнеобеспечения. Поначалу её семья сообщала, что женщине становится лучше, однако выкарабкаться она так и не смогла. Прощание с Макмиллиан пройдёт в следующий четверг. У неё остались четыре дочери и несколько братьев и сестёр.

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