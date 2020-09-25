Участница реалити-шоу "Я вешу 300 кг" умерла из-за осложнений после операции по снижению веса

Семья погибшей сообщила, что 41-летняя Колиеза скончалась во вторник, 22 сентября, в больнице в Луизиане. Причина смерти до сих пор не известна, однако у участницы шоу были осложнения после хирургического вмешательства.

Кадр из видео Twitter / TLC

На момент начала съёмок сезона мать четырёх дочерей Колиеза весила 291 килограмм. Также известно, что два года назад женщина перенесла сердечный приступ и потеряла жениха в автокатастрофе. По её словам, она решила принять участие в программе для того, чтобы избавиться от пагубной привычки заедать стресс и "вернуть себе нормальную жизнь". К сожалению, планы начали рушиться почти сразу.

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