Жена звезды "Ералаша" на глазах у зрителей убедилась в том, что муж изменял ей с лучшей подругой

38-летняя артистка Екатерина Иванова публично обвинила в неверности своего 46-летнего супруга-коллегу Павла Гайдученко, прославившегося ещё съёмками в "Ералаше". Она считает, что уже восемь лет у неё за спиной он крутит роман с её лучшей подругой — актрисой Ольгой Пономарёвой. Якобы их отношения начались, когда Екатерина была беременна, и об адюльтере знают все их знакомые.

Слева — Ольга Пономарёва, справа — Екатерина Иванова. © YouTube / Первый канал

Она [знакомая] сказала, что мой муж живёт с Олей давно уже — с моей лучшей подругой! С моей сестрой, как я считала Екатерина Иванова

Павел Гайдученко и Екатерина Иванова. Фото © Instagram / pavelgaiduchenko

Кроме того, Екатерина заподозрила, что подруга даже родила дочку от её супруга. И хотя Павел и Ольга отрицали все обвинения, артистка настояла на ДНК-экспертизе, результаты которой огласили в эфире шоу "На самом деле". Тест показал, что "вероятность того, что Павел является отцом Эммы, составляет ноль процентов".

Фото © Instagram / ivanovagaiduchenko