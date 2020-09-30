Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 17

Жена звезды "Ералаша" на глазах у зрителей убедилась в том, что муж изменял ей с лучшей подругой

Список любвеобильных звёзд пополнился ещё одним именем.

Фото © Instagram / pavelgaiduchenko

38-летняя артистка Екатерина Иванова публично обвинила в неверности своего 46-летнего супруга-коллегу Павла Гайдученко, прославившегося ещё съёмками в "Ералаше". Она считает, что уже восемь лет у неё за спиной он крутит роман с её лучшей подругой — актрисой Ольгой Пономарёвой. Якобы их отношения начались, когда Екатерина была беременна, и об адюльтере знают все их знакомые.

Слева — Ольга Пономарёва, справа — Екатерина Иванова. © YouTube / Первый канал

Слева — Ольга Пономарёва, справа — Екатерина Иванова. © YouTube / Первый канал

Она [знакомая] сказала, что мой муж живёт с Олей давно уже — с моей лучшей подругой! С моей сестрой, как я считала

Екатерина Иванова

Павел Гайдученко и Екатерина Иванова. Фото © Instagram / pavelgaiduchenko

Павел Гайдученко и Екатерина Иванова. Фото © Instagram / pavelgaiduchenko

Кроме того, Екатерина заподозрила, что подруга даже родила дочку от её супруга. И хотя Павел и Ольга отрицали все обвинения, артистка настояла на ДНК-экспертизе, результаты которой огласили в эфире шоу "На самом деле". Тест показал, что "вероятность того, что Павел является отцом Эммы, составляет ноль процентов".

Фото © Instagram / ivanovagaiduchenko

Фото © Instagram / ivanovagaiduchenko

Однако радоваться артистке пришлось недолго. Проверка на полиграфе подтвердила, что Гайдученко всё же предавался любовным утехам с лучшей подругой супруги. При этом для актёра подобный опыт не первый. Когда Павел жил с первой женой, он привёл Екатерину Иванову в свой дом в качестве няни для ребёнка. И вскоре его брак распался.

Агутина заподозрили в измене Варум после того, как его пьяным застали в объятиях незнакомки

Артист и ранее давал повод сомневаться в его супружеской верности.

Выбор редакции

Парень закрутил роман с собственной тёщей, пока его жена умирала в реанимации

сегодня в 14:36

Ван Дамм завершил съёмки в Киеве и сказал украинцам: "Чао-какао!"

сегодня в 00:30

В Тюмени мать устроила пьяный эфир в соцсети, пока 12-летний сын умолял не позорить его. Женщину могут отправить на лечение

сегодня в 14:37

"Масочный режим особо не соблюдается". Роспотребнадзор выявил нарушения в сети столичных фитнес-клубов

сегодня в 15:22

В Армении считают, что действия ВВС Азербайджана в Карабахе корректируются из Турции

сегодня в 15:20

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1
Узнавай важные новости первым
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.