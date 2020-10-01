Музыканта приговорили к смертной казни через повешение из-за песни, которую он скинул в WhatsApp

Храм Дэвида Бекхэма является одним из самых странных религиозных зданий, и вот что творится внутри Каждому туристу, который приезжает в Бангкок, советуют сходить в храм Ват Париват, который также известен своим неофициальным названием "храм Дэвида Бекхэма". И нет, футболист не спонсировал его строительство, всё намного интереснее (и страннее).