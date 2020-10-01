Музыканта приговорили к смертной казни через повешение из-за песни, которую он скинул в WhatsApp

Последние несколько месяцев в Нигерии идёт громкий процесс. 22-летнего музыканта Яхая Шариф-Амину обвинили в "богохульстве" из-за оскорбительной песни, в которой он в упоминал пророка и посланника Аллаха Мухаммеда. На первых слушаниях молодой человек отказался от адвоката и признал свою вину. Позже он осознал, что совершил ошибку.
Фото © Twitter / Imamofpeace
Яхая приговорили к смертной казни через повешение. Но тогда местная правозащитная организация запустила петицию, призывающую власти отменить приговор. Благодаря подписям десятков тысяч людей со всего мира защите молодого музыканта всё-таки удалось подать апелляцию. Кроме того, члены Совета по правам человека уже не раз выражали свою обеспокоенность делом Шарифа-Амину.
Художественное выражение личного мнения и убеждений через музыку и иные медиа, даже если оно задевает чувства верующих, защищено международным правом. Криминализация этого способа самовыражения незаконна. Музыка — не преступление
Фото © Twitter / EndBlasphemyLaw
Однако на смягчение приговора Шарифу-Амину остаётся только надеяться. Губернатор штата Абдуллахи Умар Гандудже совсем не на стороне "преступника". Политик готов хоть сейчас подписать приговор, когда закончится апелляционный процесс, пишет Mirror.
Я подпишу его без колебаний
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