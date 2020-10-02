Звезда TikTok погибла от рук бывшего мужа, который сжёг её в прямом эфире, облив бензином

30-летняя Ламу А из Сычуани была звездой Douyin — китайской версии "Тиктока". Когда 14 сентября девушка вышла в прямой эфир, чтобы пообщаться со своими 782 тыс. подписчиков, произошло нечто ужасное. Внезапно появился чёрный экран, а потом фанаты услышали крики своей любимицы.

Фото © Douyin / 188936504

В аккаунте звезды два дня не было активности, пока её сестра не рассказала, что Ламу подверглась жестокому нападению, пишет Beijing Youth Daily. В момент трансляции к блогерше в дом с топором и бензином ворвался бывший муж. Он набросился на девушку на глазах у её семьи, облил горючей жидкостью и поджёг.

Фото © Douyin / 188936504, Weibo

Ламу срочно доставили в больницу с ожогами 90% тела. Врачи две недели боролись за её жизнь, однако спасти девушку не удалось. Правоохранители задержали экс-супруга погибшей, но мотивы его страшного поступка пока до конца не ясны. По сообщениям некоторых местных СМИ, мужчина не смог смириться с разводом, на который Ламу подала из-за домашнего насилия. Он захотел отомстить бросившей его возлюбленной.

Видео © Douyin / 188936504