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Звезда TikTok погибла от рук бывшего мужа, который сжёг её в прямом эфире, облив бензином

Мужчина набросился на экс-супругу на глазах у семьи.

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Фото © Douyin / 188936504

30-летняя Ламу А из Сычуани была звездой Douyin — китайской версии "Тиктока". Когда 14 сентября девушка вышла в прямой эфир, чтобы пообщаться со своими 782 тыс. подписчиков, произошло нечто ужасное. Внезапно появился чёрный экран, а потом фанаты услышали крики своей любимицы.

Фото © Douyin / 188936504

Фото © Douyin / 188936504

В аккаунте звезды два дня не было активности, пока её сестра не рассказала, что Ламу подверглась жестокому нападению, пишет Beijing Youth Daily. В момент трансляции к блогерше в дом с топором и бензином ворвался бывший муж. Он набросился на девушку на глазах у её семьи, облил горючей жидкостью и поджёг.

Фото © Douyin / 188936504, Weibo

Фото © Douyin / 188936504, Weibo

Ламу срочно доставили в больницу с ожогами 90% тела. Врачи две недели боролись за её жизнь, однако спасти девушку не удалось. Правоохранители задержали экс-супруга погибшей, но мотивы его страшного поступка пока до конца не ясны. По сообщениям некоторых местных СМИ, мужчина не смог смириться с разводом, на который Ламу подала из-за домашнего насилия. Он захотел отомстить бросившей его возлюбленной.

Видео © Douyin / 188936504

В последнем видео, которое Ламу разместила на своей странице, она, улыбаясь, пела традиционную тибетскую песню и желала подписчикам всего наилучшего. У девушки осталось двое детей.

Девушка чудом выжила и набралась смелости рассказать, как бывший парень облил её бензином и поджёг

Девушка выжила, но у неё на всю жизнь останутся шрамы.

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