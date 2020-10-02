Рабочий зоопарка хотел развлечь посетителей, и в тот же момент лев вцепился в его руку — видео

Абдула Вэйд, рабочий зоопарка Park Hann в Дакаре, Сенегал, едва не лишился руки в результате неосторожных действий. Мужчина якобы захотел произвести впечатление на посетителей и засунул руку в вольер ко льву. Однако хищник не стал церемониться с внезапным гостем и сомкнул челюсти на его конечности.

Видео © Facebook / Gir National Park

На видео попало, как царь зверей тянет за руку рабочего, который громко кричит, пытаясь освободиться из страшного капкана. Однако лев не спешит уступать. Тогда Абдуле пришлось ударить животное, а очевидцы бросили в хищника несколько камней, чтобы отпугнуть. В итоге лев разжал челюсти и мужчина вырвался на свободу с окровавленной конечностью.