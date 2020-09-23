Рабочие застыли от ужаса, найдя в канализации гигантскую крысу, которая застряла там в сезон дождей

После обрушившихся на столицу Мексики Мехико ливней рабочие поспешили прочистить канализационную систему города. Они извлекли более 20 тонн мусора, но не это оказалось самым страшным, пишет El Tiempo. Перед глазами сотрудников предстало то, что заставило их содрогаться от ужаса, — гигантская крыса размером с человека.
Видео © Facebook / Enrique Serna
Напуганные рабочие предположили, что грызуны начали мутировать и достигли размеров "динозавра". Однако потом поняли, что боялись напрасно. Выяснилось, что это всего лишь реквизит для Хеллоуина, который хранился на складе и был смыт во время шторма.
Скриншот © Facebook / Enrique Serna
Вскоре нашлась и законная владелица "жуткого монстра" — Эвелин Лопес. Она рассказала, что её творение пропало несколько лет назад и никто тогда так и не помог его вернуть. Что теперь делать с вернувшимся грызуном, женщина пока не решила.
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