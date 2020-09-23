Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Рабочие застыли от ужаса, найдя в канализации гигантскую крысу, которая застряла там в сезон дождей

Неожиданная находка заставила местных жителей выдвинуть самые невероятные теории.

752

Скриншот © Facebook / Enrique Serna

После обрушившихся на столицу Мексики Мехико ливней рабочие поспешили прочистить канализационную систему города. Они извлекли более 20 тонн мусора, но не это оказалось самым страшным, пишет El Tiempo. Перед глазами сотрудников предстало то, что заставило их содрогаться от ужаса, — гигантская крыса размером с человека.

Видео © Facebook / Enrique Serna

Напуганные рабочие предположили, что грызуны начали мутировать и достигли размеров "динозавра". Однако потом поняли, что боялись напрасно. Выяснилось, что это всего лишь реквизит для Хеллоуина, который хранился на складе и был смыт во время шторма.

Скриншот © Facebook / Enrique Serna

Скриншот © Facebook / Enrique Serna

Вскоре нашлась и законная владелица "жуткого монстра" — Эвелин Лопес. Она рассказала, что её творение пропало несколько лет назад и никто тогда так и не помог его вернуть. Что теперь делать с вернувшимся грызуном, женщина пока не решила.

Пассажирка высунулась из авто ради красивого видео, но сняла собственное падение на скорости 180 км/ч

Безрассудный поступок вызвал бурю негодования в Сети.

Выбор редакции