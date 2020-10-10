В министерской спальне. Кому была обязана карьерой министр культуры СССР Екатерина Фурцева

Оглавление Всё скрывал официоз В будуаре активистки Первый муж Пётр Богуславский: пусть встанет на моё место Коньяк и борщ от Хрущёва Лучше бы без мужа? Одиночество

Тем интереснее становится личная жизнь единственной в СССР женщины-министра Екатерины Фурцевой. Молва приписывала ей множество любовных связей — якобы перед её красотой не устоял даже сам генеральный секретарь ЦК КПСС Никита Хрущёв. Поговаривали, что сама она не любила вспоминать то, что осталось внизу, у подножья "партийного олимпа".

Всё скрывал официоз

Родилась будущая министр в 1910 году в Вышнем Волочке в семье рабочего. Отца почти не знала — он погиб на Петроградском фронте во время I Мировой войны. Мать, Матрёна, работала на ткацкой фабрике. Уже в 14 лет бойкая школьница вступила в комсомол, а после окончания школы тоже пошла в ткачихи.

"Старшие товарищи" быстро заметили комсомолку-активистку, и в 1930-м году послали Фурцеву поднимать сельское хозяйство секретарём райкома в Курскую область. Здесь Фурцева вступила в ВКП(б), и вскоре её перевели в Крым. Там партийная активистка увлекалась планерами и уехала в Ленинград на лётные курсы "Аэрофлота", а позже оказалась в Москве, где получила высшее образование в Московском институте тонких химических технологий. К 1937 году Фурцева уже стала сотрудником аппарата ЦК ВЛКСМ.

Фото © ТАСС / Кошевой Виктор

Во время войны Екатерина Фурцева занималась организацией эвакуации предприятий, в 1942 году стала секретарём по кадрам Фрунзенского райкома ВКП(б) в Москве, а затем — и первым секретарём райкома. В 1949 году она была представлена Сталину, но после его смерти активно поддержала Хрущёва и даже выступила в его поддержку с речью на XX съезде КПСС. До министерского кресла оставалось всего ничего... Но это только внешняя канва событий.

В будуаре активистки

Личная жизнь била ключом. Недавно по документам, сохранившимся в архивах, стало известно, что "отжигать" Фурцева начала ещё в Курской области. В селе Коренево в местном архиве записей гражданского состояния сохранились документы, что в августе 1931 года она выскочила замуж за местного парня, плотника. Брак продлился всего три месяца и был расторгнут в ноябре.

Что это было, мы можем только предполагать. Возможная беременность, которую надо было скрыть; потеря девственности, которую в те годы "прикрывали" фиктивным бракосочетанием, или же действительно первое чувство и первое разочарование? Неизвестно. Разумеется, плотник не мог помочь карьере, но мог помочь сохранить репутацию.

Фото © ТАСС / Коньков Александр

Как бы то ни было, воспоминание о нём Фурцева стёрла из памяти и в анкетах о нём не писала, а перевелась в Крым, где мужчины-начальники стали активно продвигать молодую активистку вверх по карьерной лестнице. Уже через год она заведовала отделом Крымского обкома комсомола в Симферополе. Некоторые исследователи связывают карьеру Фурцевой с покровительством первого секретаря Крымского обкома партии Евгения Вегера.

Первый муж

Первым мужем Фурцева всегда указывала лётчика-инструктора Петра Биткова, с которым познакомилась в Ленинграде на лётных курсах. По одной версии, она увела его у собственной подруги, а по другой — вынудила Биткова бросить жену с дочкой. Впрочем, брак их так и остался гражданским — в те годы подобное было в порядке вещей.

Фото © ТАСС / Мусаэльян Владимир

Когда Биткова отправили в Москву, Фурцева последовала за ним и сразу устроилась в ЦК комсомола инструктором отдела студенческой молодёжи. В Москве её покровителем стал генеральный секретарь ЦК ВЛКСМ Александр Косарев. Фурцевой чрезвычайно льстило внимание чиновника такого уровня, однако, когда его арестовали, Фурцева тут же заявила, что "враг окопался в штабе комсомола".

Когда в 1941 году Биткова призвали на фронт, Екатерина вместе с матерью уехала в Куйбышев. Там у неё родилась дочь Светлана, после чего Фурцева вернулась в столицу и стала работать во Фрунзенском райкоме партии.

Брак с Битковым распался ещё до победы. Сама Фурцева причиной расставания указывала измену мужа. Он встретил новую любовь и ушёл от неё. Но злые языки почти сразу стали утверждать, что это Фурцева не дождалась лётчика с фронта, а отцом Светланы был другой мужчина. Причина злословия была очевидна: Фурцева и Битков семь лет не имели детей, но стоило лётчику уехать на войну, как родилась дочь. Однако от Светланы Битков никогда не отказывался и сохранил с ней прекрасные отношения до самой смерти. Возможно, настоящей причиной развода было то, что Биткову надоело, что его жена живёт работой.

Пётр Богуславский: пусть встанет на моё место

Ни первый, ни второй муж не помогли Фурцевой с карьерой. Зато помог знаменитый секретарь Фрунзенского райкома Москвы Пётр Богуславский. Есть подозрение, что любовная связь между ним и Фурцевой началась ещё в Куйбышеве. То есть молва о том, что "Катя не дождалась", могла быть правдивой.

Богуславский был по-настоящему влюблён в Екатерину, всячески поддерживал её устремления и хотел, чтобы она сменила его на посту секретаря райкома. Бросить собственную супругу ради любовницы-активистки он не решился. Мало того что на это могли косо посмотреть товарищи по партии, Богуславского невзлюбила мать Фурцевой Матрёна, а дочь Светлана дичилась и пряталась от гостя под стол. В результате всё случилось так, как хотел сам Богуславский: в 1947 году его сняли с должности — и его место заняла Фурцева.

Коньяк и борщ от Хрущёва

Именно 1947 год в биографии Фурцевой связывают со знакомством с ещё одним партийным деятелем, продвинувшим Фурцеву выше, — с Никитой Хрущёвым. Мог ли "великий кукурузник" быть влюблённым в Фурцеву? Мог, но, скорее всего, их отношения всегда имели платонический характер. Хрущёв был однолюбом и жене не изменял. Однако с Фурцевой он подружился настолько, что она часто приезжала к нему на дачу — поговорить о делах, выработать совместную "линию партии" и пропустить рюмочку-другую любимого хрущёвского коньяка.

Фурцева с мужем Николаем Фирюбиным. Фото © wikipedia

Фурцеву Хрущёв принимал в домашней вышиванке, а её подрастающая дочь Светлана запомнила украинское блюдо, которым гостей потчевала Нина Хрущёва, — борщ с пампушками. Именно Хрущёв стал человеком, который в 1956 году благословил Фурцеву на новый брак — с дипломатом Николаем Фирюбиным.

Лучше бы без мужа?

К этому времени Фурцевой было уже 46 лет, и она хотела реализоваться как женщина, в семье. Лёгких путей не искала: новый избранник был женат и имел двух детей. Брака не получилось. Родня Фурцевой так и не приняла нового мужа, а дочь Светлана отказывалась ездить с ним в одном автомобиле.

Сам Фирюбин вряд ли был в восторге от отношений. Властная жена его не устраивала, он сам привык отдавать приказы. Любовная связь между ним и Фурцевой началась ещё в 1940-х годах, развёлся Фирюбин с женой в 1951 году, но жениться не спешил, и если бы не вмешательство Хрущёва, то и не женился бы. Он считался необыкновенным красавцем и любил молодых и привлекательных женщин.

Пленум ЦК КПСС в Москве. Фото © ТАСС

Фурцевой пришлось соответствовать его запросам. Она ходила к косметологам, делала зарядку, бегала кроссы, играла в теннис, следила за весом. Когда она стала секретарём ЦК КПСС, у неё появился личный стилист — художница Надежда Леже; костюмы для неё шил Вячеслав Зайцев.

Но ни новая должность, ни косметологи и модельеры не могли вернуть ей уходящей молодости. В доме всё чаще происходили скандалы, муж старался побольнее уколоть влиятельную жену. "Вышний Сволочок!" — так теперь он называл Фурцеву. А однажды перешёл черту. Когда Фурцева с восторгом рассказывала об успехах внучки Марины, Фирюбин усмехнулся. "Плохо быть дедушкой, — зло сказал он, — но ещё хуже быть мужем бабушки!" При этом все отмечали, что сам он рано постарел и выглядел намного хуже жены, хотя был старше всего на два года.

Одиночество

Ещё при Хрущёве Фурцева попала в опалу, в 1960 году её уволили с поста секретаря ЦК и назначили министром культуры СССР. Тогда она впервые попыталась свести счёты с жизнью. Очевидно, с возрастом в её жизни осталась только работа. При Брежневе, которого Фурцева, конечно же, поддержала, дела шли неважно. Все силы уходили на то, чтобы удержаться в кресле. Фурцева начала жаловаться на головные боли, на боли в сердце, на одиночество.

Екатерина Алексеевна с мамой. Фото © back-in-ussr.com

В 1972 году скончалась её мать Матрёна, что стало ещё одним сильным ударом. А к концу 1974 года министерское кресло под Фурцевой зашаталось так ощутимо, что стало ясно: пенсии не избежать! Ночью с 24 на 25 декабря 1974 года Фирюбин позвонил Светлане и сообщил, что её мать умерла. Официальной версией смерти 63-летней Екатерины Фурцевой стал сердечный приступ, но по Москве поползли слухи, что Фурцева покончила с собой. Это в 2001 году в интервью подтвердил бывший председатель КГБ СССР Владимир Крючков: "…Все знавшие её товарищи утверждали, что она покончила жизнь самоубийством в ванной комнате собственной квартиры".

На похоронах Фурцевой её первый муж, Пётр Битков, плакал. Светлане он признался, что всю жизнь любил только Екатерину. После её смерти он прожил недолго и умер через полгода. А Фирюбин тут же женился в третий раз на молодой вдове — соседке по даче.

Могила Фурцевой на Новодевичьем кладбище Москвы. Фото © wikipedia