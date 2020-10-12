Звезда сериала "Кухня" раскрыла жуткие подробности, как над ней издевался отчим-педофил

Избивал мать. "Избивал" даже не то слово. Я находила кусок мяса. <...> За непослушание он мог взять горшок моей сестры с мочой и выплеснуть мне в лицо. Он поднимал на меня руку не один раз. Мы все попадали под этот гнёт. <...> На мне проявлялись и его педофильские наклонности. Были домогательства: тут дотронуться, там залезть. В восемь лет я чуть не умерла. У меня была операция тяжёлая, меня спасали

Елена Ксенофонтова