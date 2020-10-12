Звезда сериала "Кухня" раскрыла жуткие подробности, как над ней издевался отчим-педофил

Звезда сериала "Кухня" Елена Ксенофонтова стала героиней шоу "Секрет на миллион" на НТВ, где раскрыла страшные подробности из своего детства. Ей было семь лет, когда мать вышла замуж за другого мужчину — Владимира Назметова. А в восемь девочка попыталась навредить себе из-за его домогательств. Лена выжила, но на этом кошмар не закончился. Ей ещё много лет пришлось терпеть унижения и побои.
Скриншот © YouTube / НТВ
Избивал мать. "Избивал" даже не то слово. Я находила кусок мяса. <...> За непослушание он мог взять горшок моей сестры с мочой и выплеснуть мне в лицо. Он поднимал на меня руку не один раз. Мы все попадали под этот гнёт. <...> На мне проявлялись и его педофильские наклонности. Были домогательства: тут дотронуться, там залезть. В восемь лет я чуть не умерла. У меня была операция тяжёлая, меня спасали
Мама Елены никак не решалась порвать с мужем, лишь замазывала синяки и создавала видимость счастливой жизни для других. Кроме того, мужчина умел произвести впечатление, был обаятельным и пользовался успехом у женщин.
Пока мама его боялась, мы были в безопасности. Как перестала бояться, у меня появился самый большой страх. Я боялась, что он её доведёт и она убьёт его, обороняясь. И я мамы лишусь. <...> Будучи подростком, я предъявляла ей претензии, говорила: "Как ты так можешь, он надо мной издевается..."
Елена с болью вспоминает то страшное время. Но её отчим-садист в итоге всё же оказался за решёткой. Он был осуждён на десять лет за то, что домогался маленькой девочки в песочнице. И умер в 2011 году в колонии строгого режима.
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