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Опубликовано 15 октября 2020, 10:49

Усы и хвост — не документ. В Госдуме предложили регистрировать бездомных собак и кошек

Фото © Pixabay

Фото © Pixabay

По мнению парламентария, это поможет прекратить живодёрство.

В России предложили ввести регистрацию, учёт и идентификацию животных. Причём касаться она должна не только домашних питомцев, но и уличных собак и кошек. О такой идее в интервью NEWS.ru заявил председатель Комитета Госдумы по экологии и защите окружающей среды Владимир Бурматов.

Парламентарий отметил, что соответствующий документ пока не поступил на рассмотрение в Думу. Над ним ещё ведётся работа. Сейчас предполагается, что процедура постановки животных на учёт для владельцев должна быть бесплатной и максимально удобной.

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Обязательно нужен учёт в том числе и безнадзорных животных для того, чтобы навести порядок в этой сфере и прекратить живодёрство, которое сегодня есть, — считает парламентарий.

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Алексей Дёмин
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