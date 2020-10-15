Извращенец установил камеру в туалете московского супермаркета. Она проработала не менее трёх дней

В отношении одного из жителей Москвы возбудили уголовное дело по статье "Нарушение неприкосновенности частной жизни". Мужчина установил в служебном туалете одного из столичных супермаркетов скрытую камеру, чтобы наблюдать за сотрудницами магазина. Вскоре после начала преступной слежки одна из женщин заметила объектив и сообщила в полицию.

— Не позднее 3 октября текущего года мужчина, чья личность установлена, установил в помещении женской туалетной комнаты супермаркета "Ярче!" на улице Багрицкого портативный цифровой видеорегистратор. Он спрятал камеру в нише для водосчётчиков так, чтобы в объектив попадали гениталии сотрудниц магазина, — сообщил агентству городских новостей "Москва" источник в правоохранительных органах.

По данным оперативников, камера работала по меньшей мере три дня. Идёт следствие, задержанного проверяют на причастность к аналогичным преступлениям.