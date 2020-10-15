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Регион
Опубликовано 15 октября 2020, 09:52
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Извращенец установил камеру в туалете московского супермаркета. Она проработала не менее трёх дней

Он спрятал устройство в нише для водосчётчиков.

Фото © ТАСС / Пётр Ковалев

Фото © ТАСС / Пётр Ковалев

В отношении одного из жителей Москвы возбудили уголовное дело по статье "Нарушение неприкосновенности частной жизни". Мужчина установил в служебном туалете одного из столичных супермаркетов скрытую камеру, чтобы наблюдать за сотрудницами магазина. Вскоре после начала преступной слежки одна из женщин заметила объектив и сообщила в полицию.

Не позднее 3 октября текущего года мужчина, чья личность установлена, установил в помещении женской туалетной комнаты супермаркета "Ярче!" на улице Багрицкого портативный цифровой видеорегистратор. Он спрятал камеру в нише для водосчётчиков так, чтобы в объектив попадали гениталии сотрудниц магазина, — сообщил агентству городских новостей "Москва" источник в правоохранительных органах.

По данным оперативников, камера работала по меньшей мере три дня. Идёт следствие, задержанного проверяют на причастность к аналогичным преступлениям.

Извращенец хотел незаметно снять, что у девушки под юбкой, но его выдала вспышка
Извращенец хотел незаметно снять, что у девушки под юбкой, но его выдала вспышка

Как сообщал Лайф, ранее в Калининградской области полицейские задержали пьяного извращенца, который пристал к маленькой девочке прямо у здания школы.

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Михаил Аксёнов
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