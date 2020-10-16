"Самая красивая женщина" позволила себя снять с такого ракурса, что купальник оказался уже ни к чему
Такими фото модель решила завершить своё путешествие с подругами.
Популярная 24-летняя модель Белла Хадид на прошлой неделе отпраздновала свой день рождения, устроив себе целый вояж с непрекращающейся вечеринкой. Девушка подхватила друзей и подружек, отправившись на тихий курорт, откуда присылала фанатам открытки, вызывающие зависть. Но вот Белла вернулась обратно в Нью-Йорк и приступила к работе, однако перед тем решила проводить свой отпуск, подкрепив его фото с воспоминаниями.
Но некоторые из них не на шутку взбудоражили поклонников. Хоть те и привыкли к выходкам модели, новые снимки стали испытанием даже для закалённых фанатов. На них Белла предстала в откровенном неоново-жёлтом купальнике, добавив россыпь золотых украшений. Ничего необычного, но поза модели выбила многих из колеи.
Пусть поклонники и восторгаются фигурой Беллы, нужно понимать, что это не заслуга генетики, а результаты тяжелейшего труда. Девушка, как и Кендалл Дженнер, была одним из "ангелов" Victoria’s Secret, а это значит, что сидела на изнуряющих диетах и выполняла многочасовые тренировки для подтянутого тела и осанки.