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Опубликовано 16 октября 2020, 14:24
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"Самая красивая женщина" позволила себя снять с такого ракурса, что купальник оказался уже ни к чему

Такими фото модель решила завершить своё путешествие с подругами.

Популярная 24-летняя модель Белла Хадид на прошлой неделе отпраздновала свой день рождения, устроив себе целый вояж с непрекращающейся вечеринкой. Девушка подхватила друзей и подружек, отправившись на тихий курорт, откуда присылала фанатам открытки, вызывающие зависть. Но вот Белла вернулась обратно в Нью-Йорк и приступила к работе, однако перед тем решила проводить свой отпуск, подкрепив его фото с воспоминаниями.

Фото © Instagram / bellahadid

Фото © Instagram / bellahadid

Но некоторые из них не на шутку взбудоражили поклонников. Хоть те и привыкли к выходкам модели, новые снимки стали испытанием даже для закалённых фанатов. На них Белла предстала в откровенном неоново-жёлтом купальнике, добавив россыпь золотых украшений. Ничего необычного, но поза модели выбила многих из колеи.

Фото © Instagram / bellahadid

Фото © Instagram / bellahadid

Омг, я к такому был не готов!

juventinoosochi

Я мечтаю провести с тобой хотя бы день

carolinejane.v

Боже мой, ты не можешь быть ещё более прекрасной

candu_molinari

Фото © Instagram / bellahadid

Фото © Instagram / bellahadid

Пусть поклонники и восторгаются фигурой Беллы, нужно понимать, что это не заслуга генетики, а результаты тяжелейшего труда. Девушка, как и Кендалл Дженнер, была одним из "ангелов" Victoria’s Secret, а это значит, что сидела на изнуряющих диетах и выполняла многочасовые тренировки для подтянутого тела и осанки.

"Самая красивая женщина" отпраздновала день рождения в бикини, устроив жаркую съёмку с подругой
"Самая красивая женщина" отпраздновала день рождения в бикини, устроив жаркую съёмку с подругой
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Фото © Instagram / bellahadid

Анна Бояршина
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