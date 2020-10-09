Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 9 октября 2020, 15:58
32937

"Самая красивая женщина" отпраздновала день рождения в бикини, устроив жаркую съёмку с подругой

Белла начала веселье ещё в частном самолёте, на котором она с подружками отправилась на тихий курорт.

Популярная 24-летняя модель Белла Хадид заранее начала праздновать свой день рождения, собрав возле себя самых закадычных подруг. Девушки наняли самолёт, который украсили шариками, и направились на частный курорт. Веселье всюду лилось рекой, а модель делилась с 33,9 миллиона подписчиков фото с вечеринки.

Фото © Instagram / bellahadid

Фото © Instagram / bellahadid

Но от последних снимков у поклонников замерло сердце, ведь Белла и её подруга не оставили им никакого шанса на спасение. Девушки устроились на берегу бухты, расставив перед собой коктейли. Они наслаждались приятной погодой, нарядившись в откровенные купальники, которые больше оголяли, нежели прикрывали. Солнцезащитные очки и обилие золотых украшений придали образам подружек пляжную атмосферу.

Фото © Instagram / bellahadid

Фото © Instagram / bellahadid

Девушки веселились, корча забавные рожицы и принимая нелепые позы. А подруга Беллы так разошлась, что отшлёпала её, весело хохоча. Подписчики порадовались за девушек и пожелали звезде хорошего дня рождения, не упустив возможности повосторгаться её фигурой.

Фото © Instagram / bellahadid

Фото © Instagram / bellahadid

Вы просто настоящие королевы

Was

Ооо, девочки, всё правильно делаете!

Lilmiquela

Не могу сконцентрироваться на работе. Вы что делаете, а?

Mayaajohnson

Ратаковски в маленьком бикини насладилась тёплой погодой, устроив фанатам жару как в тропиках
Ратаковски в маленьком бикини насладилась тёплой погодой, устроив фанатам жару как в тропиках
BannerImage

Фото © Instagram / bellahadid

Анна Бояршина
  • Wow
  • Белла Хадид
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar