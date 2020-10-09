"Самая красивая женщина" отпраздновала день рождения в бикини, устроив жаркую съёмку с подругой

Популярная 24-летняя модель Белла Хадид заранее начала праздновать свой день рождения, собрав возле себя самых закадычных подруг. Девушки наняли самолёт, который украсили шариками, и направились на частный курорт. Веселье всюду лилось рекой, а модель делилась с 33,9 миллиона подписчиков фото с вечеринки.

Фото © Instagram / bellahadid

Но от последних снимков у поклонников замерло сердце, ведь Белла и её подруга не оставили им никакого шанса на спасение. Девушки устроились на берегу бухты, расставив перед собой коктейли. Они наслаждались приятной погодой, нарядившись в откровенные купальники, которые больше оголяли, нежели прикрывали. Солнцезащитные очки и обилие золотых украшений придали образам подружек пляжную атмосферу.

Фото © Instagram / bellahadid

Девушки веселились, корча забавные рожицы и принимая нелепые позы. А подруга Беллы так разошлась, что отшлёпала её, весело хохоча. Подписчики порадовались за девушек и пожелали звезде хорошего дня рождения, не упустив возможности повосторгаться её фигурой.

Фото © Instagram / bellahadid

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