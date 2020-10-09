Модель пустили на рейс, только когда она надела футболку пилота и прикрыла свой откровенный наряд

Эффектная девушка Кайла Юбэнкс из Нью-Йорка, США, поделилась в "Твиттере" неприятной ситуацией, в которую она попала на днях. Модель собиралась на рейс, когда в одном из залов её остановили работники аэропорта. Они заявили, что девушка одета слишком вызывающе, что обязательно оскорбит остальных пассажиров, пишет Daily Dot.

Фото © Twitter / Kayla Eubanks

На вопрос Кайлы, прописан ли хоть какой-то дресс-код в правилах авиакомпании или аэропорта, ей ничего внятного не ответили. Девушка полчаса пыталась добиться того, чтобы её пропустили в самолёт, но работники были непреклонны, хоть ничем и не могли аргументировать свою позицию. Из-за этого рейс отложили, и остальные пассажиры были больше возмущены этим, нежели внешним видом Кайлы.

Фото © Twitter / Kayla Eubanks

С момента, как я зашла в аэропорт, до меня начали докапываться, я не шучу. И не пассажиры, которым было всё равно, а сотрудники авиакомпании. Половина из них делала мне комплименты, а другая половина спрашивала, где я потеряла футболку Кайла Юбэнкс

Фото © Twitter / Kayla Eubanks