Модель пустили на рейс, только когда она надела футболку пилота и прикрыла свой откровенный наряд

Эффектная девушка Кайла Юбэнкс из Нью-Йорка, США, поделилась в "Твиттере" неприятной ситуацией, в которую она попала на днях. Модель собиралась на рейс, когда в одном из залов её остановили работники аэропорта. Они заявили, что девушка одета слишком вызывающе, что обязательно оскорбит остальных пассажиров, пишет Daily Dot.
На вопрос Кайлы, прописан ли хоть какой-то дресс-код в правилах авиакомпании или аэропорта, ей ничего внятного не ответили. Девушка полчаса пыталась добиться того, чтобы её пропустили в самолёт, но работники были непреклонны, хоть ничем и не могли аргументировать свою позицию. Из-за этого рейс отложили, и остальные пассажиры были больше возмущены этим, нежели внешним видом Кайлы.
С момента, как я зашла в аэропорт, до меня начали докапываться, я не шучу. И не пассажиры, которым было всё равно, а сотрудники авиакомпании. Половина из них делала мне комплименты, а другая половина спрашивала, где я потеряла футболку
Кайла Юбэнкс
Один из работников аэропорта пошёл навстречу девушке, заявив, что остальные просто завидуют её внешнему виду. Он связался с пилотом, чтобы тот высказался по этому поводу. Мужчина, разобравшись в ситуации, предложил модели свою футболку, в которой её пустили в самолёт.
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