В Госдуме оценили решение сделать 31 декабря официальным выходным

Объявление 31 декабря официальным выходным в России правильно, поскольку жителей страны вдохновит возможность отдохнуть и собраться с силами перед встречей Нового года. Об этом заявил зампредседателя Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев.

— Если правительство такое решение приняло и сочло, что это будет эффективной мерой для повышения производительности труда, наверное, это решение правильное. И граждане только воспримут это с воодушевлением — то, что перед новогодней ночью у них будет возможность отдохнуть и собраться с силами для встречи с новым годом, — сказал он в беседе с RT.