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Опубликовано 16 октября 2020, 19:24

В Госдуме оценили решение сделать 31 декабря официальным выходным

Депутаты считают, что это позволит повысить производительность труда.

Объявление 31 декабря официальным выходным в России правильно, поскольку жителей страны вдохновит возможность отдохнуть и собраться с силами перед встречей Нового года. Об этом заявил зампредседателя Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев.

Если правительство такое решение приняло и сочло, что это будет эффективной мерой для повышения производительности труда, наверное, это решение правильное. И граждане только воспримут это с воодушевлением — то, что перед новогодней ночью у них будет возможность отдохнуть и собраться с силами для встречи с новым годом, — сказал он в беседе с RT.

С депутатом согласен член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин. Парламентарий отметил, что 31 декабря всё равно большинство полноценно не работает.

31 декабря 2021 года будет выходным днём
31 декабря 2021 года будет выходным днём

Ранее в Минтруде поспешили расстроить работающих россиян: в 2020 году сделать последний день декабря выходным невозможно, так как это не соответствует Трудовому кодексу РФ.

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Алёна Темирчиева
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