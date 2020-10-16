В Госдуме оценили решение сделать 31 декабря официальным выходным
Депутаты считают, что это позволит повысить производительность труда.
Объявление 31 декабря официальным выходным в России правильно, поскольку жителей страны вдохновит возможность отдохнуть и собраться с силами перед встречей Нового года. Об этом заявил зампредседателя Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев.
— Если правительство такое решение приняло и сочло, что это будет эффективной мерой для повышения производительности труда, наверное, это решение правильное. И граждане только воспримут это с воодушевлением — то, что перед новогодней ночью у них будет возможность отдохнуть и собраться с силами для встречи с новым годом, — сказал он в беседе с RT.
С депутатом согласен член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин. Парламентарий отметил, что 31 декабря всё равно большинство полноценно не работает.
Ранее в Минтруде поспешили расстроить работающих россиян: в 2020 году сделать последний день декабря выходным невозможно, так как это не соответствует Трудовому кодексу РФ.