Украинские активисты потребовали "декоммунизировать" колбасу

В Харькове "декоммунизация" жизни простых украинцев дошла и до продукции местного мясокомбината. Горожане с активной жизненной позицией требуют переименовать колбасу "Радянську" ("Советская"). Об этом сообщает Strana.ua.

— Украинский институт национальной памяти рассмотрел ваше обращение о несоответствии названия продукции ООО "Харьковский мясокомбинат" действующему законодательству , — говорится в официальном ответе на требование активистов.

Отмечается, что производителю направлены рекомендации по смене маркировки изделия. Как должна называться колбаса — не указано. При этом в "институте" уточнили, что у них нет полномочий и административного влияния на организации.