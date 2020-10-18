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Регион
Опубликовано 18 октября 2020, 20:56
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Украинские активисты потребовали "декоммунизировать" колбасу

Фото © Khmk.com.ua

Фото © Khmk.com.ua

Предприятию уже рекомендовали поддержать инициативу.

В Харькове "декоммунизация" жизни простых украинцев дошла и до продукции местного мясокомбината. Горожане с активной жизненной позицией требуют переименовать колбасу "Радянську" ("Советская"). Об этом сообщает Strana.ua.

На Украине потребовали декоммунизировать чёрный хлеб
На Украине потребовали декоммунизировать чёрный хлеб

Украинский институт национальной памяти рассмотрел ваше обращение о несоответствии названия продукции ООО "Харьковский мясокомбинат" действующему законодательству, — говорится в официальном ответе на требование активистов.

Отмечается, что производителю направлены рекомендации по смене маркировки изделия. Как должна называться колбаса — не указано. При этом в "институте" уточнили, что у них нет полномочий и административного влияния на организации.

Ранее Лайф сообщал, что на Украине предложили "креативно декоммунизировать" советские памятники.

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Сергей Тюленин
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