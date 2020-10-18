Украинские активисты потребовали "декоммунизировать" колбасу
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Предприятию уже рекомендовали поддержать инициативу.
В Харькове "декоммунизация" жизни простых украинцев дошла и до продукции местного мясокомбината. Горожане с активной жизненной позицией требуют переименовать колбасу "Радянську" ("Советская"). Об этом сообщает Strana.ua.
— Украинский институт национальной памяти рассмотрел ваше обращение о несоответствии названия продукции ООО "Харьковский мясокомбинат" действующему законодательству, — говорится в официальном ответе на требование активистов.
Отмечается, что производителю направлены рекомендации по смене маркировки изделия. Как должна называться колбаса — не указано. При этом в "институте" уточнили, что у них нет полномочий и административного влияния на организации.
Ранее Лайф сообщал, что на Украине предложили "креативно декоммунизировать" советские памятники.